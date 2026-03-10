10.03.2026 16:57 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | България | преди около 1 час | 56

Министър-председателят Андрей Гюров и хърватския му колега Андрей Пленкович обсъдиха мерки срещу повишаването на цените на горивата с оглед ситуацията в Иран и затрудненията в корабоплаването през Ормузкия проток. Двамата проведоха среща в рамките на форума за ядрена енергетика.

По отношение на енергийната политика в хода на срещата беше отбелязано значението на диверсификацията на източниците и маршрутите за доставка на природен газ. Съвсем наскоро двете страни се включиха в подписването на „Съвместно изявление за повишаване на сигурността на доставките на природен газ за Централна и Източна Европа“, признавайки стратегическото значение на дългогодишното сътрудничество в областта на енергетиката.

Гюров и Пленкович обсъдиха също така заплахите за сигурността на Европа и необходимостта от укрепване на капацитета на отбранителните индустрии. Премиерът Гюров подчерта отличните двустранни отношения между България и Хърватия, които ще се задълбочат с подписването на Меморандум за сътрудничество в областта на отбраната. На фона на сложната международна обстановка това ще отвори нови възможности за съвместни инициативи в области като защита на критичната инфраструктура, бърза мобилност и киберустойчивост.

Българският премиер изтъкна още, че в последните две години разходите на страната ни за отбрана достигат 2% от БВП и тази тенденция трябва да продължи. България е подготвила Национален план за увеличаване на разходите за отбрана до 5% до 2035 г. и предстои той да бъде приет.

България се стреми към ускоряване на дигиталната трансформация във всички сектори и отключване на потенциала на нововъзникващите технологии, отбеляза още министър-председателят Андрей Гюров по време на разговора си с премиера Пленкович. Двамата обсъдиха възможностите за задълбочаване на двустранното сътрудничество в области като дигиталната трансформация, зелените технологии и изкуствения интелект.