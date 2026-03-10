10.03.2026 17:06 , Людмила Калъпчиева

Община Твърдица и Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий 1914“ отправят покана към фолклорни състави, певчески и танцови групи, както и индивидуални изпълнители да се включат в 25-ото издание на Фолклорния събор „Пролетни игри и обичаи – Цветница“ – Твърдица 2026.

Събитието ще се проведе на 5 април 2026 г. (неделя) в град Твърдица и традиционно събира изпълнители и почитатели на българския фолклор от различни краища на страната.

Основната цел на събора е да съхрани и популяризира българските пролетни традиции, обичаи, песни и танци, свързани с празника Цветница и богатото народно наследство.

Желаещите да участват могат да се запознаят със статута на събора и формуляра за заявка на официалния сайт на Община Твърдица:

https://tvarditsa.bg/%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0…/

Крайният срок за подаване на заявки е 26 март 2026 г.

Организаторите канят всички любители на българските традиции да се включат и да създадат заедно истински празник на българския фолклор.