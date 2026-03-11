Изложбата „306“ представя млади художници във Художествена галерия „Руси Карабиберов“

11.03.2026 09:46 , Людмила Калъпчиева

На 10 март в Художествена галерия „Руси Карабиберов“ в Нова Загора беше открита изложбата „306“, която представя творби на млади художници от Факултета по изобразително изкуство към Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Експозицията може да бъде разгледана до 26 март и дава възможност на всички почитатели на живописта да се насладят на творчеството на новото поколение автори.

Изложбата събира осем млади творци, които работят и се развиват заедно в едно ателие, споделяйки идеи, вдъхновение и стремеж към усъвършенстване. Това са Виктория Николчева, Десислава Стоянова, Мария Исинова, Мария Сандева – Марна, Ралица Христова, Теодора Георгиева, Цветина Йорданова и Явора Желева. Всяка от представените картини носи своя собствена история – резултат от дълъг процес на търсене, съмнения, вдъхновение и много труд.

„306“ е среща на различни художествени стилове, емоции и лични послания, които се разкриват чрез езика на живописта. Младите автори показват разнообразие от творчески подходи и индивидуален поглед към света, което превръща експозицията във вълнуваща среща между новото поколение художници и публиката.

На откриването присъстваха кметът на Община Нова Загора Галя Захариева, директорът на Исторически музей – Нова Загора Генчо Димитров, както и много любители на изобразителното изкуство. По време на събитието бяха наградени и деца от студио „Дъга“, отличени в Четвъртия международен младежки конкурс за пластични изкуства „Съкровищата на моята родина“, проведен във Фуншал, Мадейра, Португалия (2025).

В своето приветствие Галя Захариева поздрави младите творци и подчерта значението на младостта като бъдеще на обществото, като отбеляза, че именно на младите таланти трябва да се дава път и подкрепа, за да развиват своя потенциал.

Събитието е част от културния живот на община Нова Загора и предоставя ценна сцена за изява на млади творци, които уверено заявяват своето място в съвременното българско изобразително изкуство.