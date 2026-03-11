Сливен. Новини от източника. Последни новини

Изложбата „306“ представя млади художници във Художествена галерия „Руси Карабиберов“

, Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Култура | преди 33 минути | 47

Изложбата „306“ представя млади художници във Художествена галерия „Руси Карабиберов“

На 10 март в Художествена галерия „Руси Карабиберов“ в Нова Загора беше открита изложбата „306“, която представя творби на млади художници от Факултета по изобразително изкуство към Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Експозицията може да бъде разгледана до 26 март и дава възможност на всички почитатели на живописта да се насладят на творчеството на новото поколение автори.

Изложбата събира осем млади творци, които работят и се развиват заедно в едно ателие, споделяйки идеи, вдъхновение и стремеж към усъвършенстване. Това са Виктория Николчева, Десислава Стоянова, Мария Исинова, Мария Сандева – Марна, Ралица Христова, Теодора Георгиева, Цветина Йорданова и Явора Желева. Всяка от представените картини носи своя собствена история – резултат от дълъг процес на търсене, съмнения, вдъхновение и много труд.

„306“ е среща на различни художествени стилове, емоции и лични послания, които се разкриват чрез езика на живописта. Младите автори показват разнообразие от творчески подходи и индивидуален поглед към света, което превръща експозицията във вълнуваща среща между новото поколение художници и публиката.

На откриването присъстваха кметът на Община Нова Загора Галя Захариева, директорът на Исторически музей – Нова Загора Генчо Димитров, както и много любители на изобразителното изкуство. По време на събитието бяха наградени и деца от студио „Дъга“, отличени в Четвъртия международен младежки конкурс за пластични изкуства „Съкровищата на моята родина“, проведен във Фуншал, Мадейра, Португалия (2025).

В своето приветствие Галя Захариева поздрави младите творци и подчерта значението на младостта като бъдеще на обществото, като отбеляза, че именно на младите таланти трябва да се дава път и подкрепа, за да развиват своя потенциал.

Събитието е част от културния живот на община Нова Загора и предоставя ценна сцена за изява на млади творци, които уверено заявяват своето място в съвременното българско изобразително изкуство.

Снимки

Изложбата „306“ представя млади художници във Художествена галерия „Руси Карабиберов“
Изложбата „306“ представя млади художници във Художествена галерия „Руси Карабиберов“
Изложбата „306“ представя млади художници във Художествена галерия „Руси Карабиберов“
Изложбата „306“ представя млади художници във Художествена галерия „Руси Карабиберов“
Изложбата „306“ представя млади художници във Художествена галерия „Руси Карабиберов“
Изложбата „306“ представя млади художници във Художествена галерия „Руси Карабиберов“

Реклама