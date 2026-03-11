11.03.2026 10:14 , Връзки с обществеността

МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" | Сливен

„Седмица на отворените врати“ за безплатни прегледи за туберкулоза ще се проведе от 23 до 27 март в Сливен. Поводът е 24 март – Световен ден за борба с туберкулозата.

Безплатните прегледи по време на „Седмицата на отворени врати“ ще се проведат в приемния кабинет на фтизиатричния сектор на Отделението по пневмология и фтизиатрия към МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“. Той се намира на улица „Сергей Румянцев” № 2, до Отделението по инфекциозни болести. Д-р Снежана Колева ще преглежда от 8 до 12 часа.

Темата на Световния ден за борба с туберкулозата през 2026 г. е „Да! Ние можем да спрем туберкулозата!“ „Ръководени от държавите. Задвижвано от хората.“ Целта е да се повиши осведомеността за здравните, социални и икономически последици от туберкулозата и засилване на усилията за борба с глобалната епидемия от туберкулоза.

Смята се, че около една четвърт от световното население е заразено с туберкулозна бактерия, но повечето хора няма да развият туберкулоза. Туберкулозата е водеща причина за смъртта на хората с ХИВ, а също и основен фактор за антимикробна резистентност. Глобалните усилия за борба с туберкулозата са спасили около 83 милиона живота от 2000 г. насам.