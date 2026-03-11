Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 11.03.2026 г.

11.03.2026 09:57 , Людмила Калъпчиева

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 09.03.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 10.03.2026 Г.

Сливен: Притежание на наркотици са установили полицейски служители от група „Патрулно-постова дейност“ към РУ-Сливен при ежедневния контрол и засилената патрулна дейност. Около 23,00 часа на 10 март в центъра на град Сливен е извършена проверка на 37-годишен мъж от същото населено място. В него са намерени и иззети две пакетчета, съдържащи вещества, които са реагирали положително при теста за наркотици. Задържан е за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

На 10.03.2026 г., в 08,16 часа, в РСПБЗН – Сливен е получен сигнал за пожар в складово помещение към частен имот в село Самуилово. Произшествието е ликвидирано от 6 екипа на РСПБЗН-Сливен. В гасенето са включени техника от собственика на имота. Местопроизшествието е посетено от екип на ЕВН. Пострадали няма. По първоначални данни са унищожени фураж бали – 200 бр.; фураж – 15 тона; 3 ролетни врати; ел. инсталация; 300 кв. м. покривна конструкция. Най - вероятната причина за пожара е късо съединение в ел. инсталацията на склада.