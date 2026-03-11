11.03.2026 11:03 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | България | преди 15 минути | 2

Правителството ще подкрепи над 1 600 000 пенсионери с допълнителна сума за Великден. Това не е политически жест. И призовавам партиите да не го превръщат в такъв. Помощта за уязвимите не е предизборна валута. Тя е въпрос на държавност и преди всичко - въпрос на човечност. Това заяви министър-председателят Андрей Гюров в началото на днешното правителствено заседание. Премиерът изтъкна, че още от първия ден на служебния кабинет социалният и финансовият министър полагат усилия да не допуснат грижата за най-уязвимите да се превърне в монета за предизборна търговия.

Министър-председателят акцентира и върху темата с горивата, която се превръща в предизвикателство пред цяла Европа и пред милиони хора по света. Събитията извън България не бива да се превръщат в източник на страх и напрежение тук, у дома, отбеляза Гюров. Премиерът изтъкна, че правителството вече разглежда конкретни решения и даде пример с мерки, които се обсъждат в други европейски държави.

Премиерът Андрей Гюров обърна специално внимание и на първостепенната задача на служебния кабинет за организирането на честни избори. Нашата работа като правителство е да осигурим спокойствие и грижа в тази криза. За да може силата на гражданите да осигури демокрацията, заяви Гюров и изтъкна последователните действия за провеждането на избори по правилата.