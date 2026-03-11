Над 1,6 милиона пенсионери ще получат великденски добавки към пенсиите си

11.03.2026 13:43 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | България

Правителството ще подкрепи над 1 600 000 пенсионери в страната с допълнителна сума към пенсиите им за месец април по повод предстоящите великденски празници. За изплащането на надбавките кабинетът осигури 57 800 000 евро, които ще бъдат преведени по бюджета на държавното обществено осигуряване.

Размерът на допълнителната помощ ще бъде определен според размера на получаваната пенсия. По 50 евро ще получат възрастните хора, чиято пенсия или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях е до 390,63 евро включително, колкото е определената линия на бедност в страната за 2026 година.

По 20 евро ще бъдат изплатени на пенсионерите, при които пенсията или общият сбор от пенсии заедно с добавките и компенсациите е от 390,64 евро до 620,20 евро включително, което съответства на размера на минималната работна заплата.

Предложението за изплащане на великденските добавки е внесено от министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов в координация с Министерството на финансите, след обсъждане на различни възможности за подкрепа на възрастните хора.

Мярката има за цел да подпомогне пенсионерите в навечерието на великденските празници и да облекчи разходите на домакинствата през празничния период.