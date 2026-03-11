Сливен. Новини от източника. Последни новини

Котел отбелязва 287 години от рождението на Св. Софроний Врачански

, Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 40 минути | 34

Котел отбелязва 287 години от рождението на Св. Софроний Врачански

На 11 март се навършват 287 години от рождението на Св. Софроний Врачански – духовник, книжовник и един от най-значимите народни будители на Българското възраждане. По този повод Исторически музей – Котел организира поредица от инициативи, посветени на паметта и делото на бележития котленец.

Годишнината се отбелязва с откриването на мобилната изложба „Веднъж да бъде началото“, подредена във фоайето на музейната експозиция „Котленски възрожденци“. Експозицията представя духовното наследство и просветителската мисия на една от ключовите личности в българската история.

В 11:30 часа служители на музея и граждани поднасят цветя пред паметника на Софроний Врачански в Котел в знак на признателност към неговото дело.

Част от програмата е и продължението на инициативата за Трети котленски препис на „История славянобългарска“, започната от Исторически музей – Котел на 29 януари 2025 година. В нея жители и гости на града активно се включват в преписването на страниците от безсмъртния труд на Паисий Хилендарски, следвайки примера на Софроний – първия преписвач на произведението.

Роден на 11 март 1739 година в Котел със светското име Стойко Владиславов, Софроний Врачански оставя трайна следа в духовния и културния живот на българите. През 1794 година е хиротонисан за епископ на Враца, а през 1964 година е канонизиран за светец от Българската православна църква.

С тези инициативи Историческият музей в Котел отново поставя акцент върху съхраняването на историческата памет и популяризирането на възрожденското наследство, превръщайки годишнината от рождението на Софроний Врачански в повод за почит, знание и родолюбие.

Снимки

Котел отбелязва 287 години от рождението на Св. Софроний Врачански
Котел отбелязва 287 години от рождението на Св. Софроний Врачански
Котел отбелязва 287 години от рождението на Св. Софроний Врачански

Реклама