Котел отбелязва 287 години от рождението на Св. Софроний Врачански

На 11 март се навършват 287 години от рождението на Св. Софроний Врачански – духовник, книжовник и един от най-значимите народни будители на Българското възраждане. По този повод Исторически музей – Котел организира поредица от инициативи, посветени на паметта и делото на бележития котленец.

Годишнината се отбелязва с откриването на мобилната изложба „Веднъж да бъде началото“, подредена във фоайето на музейната експозиция „Котленски възрожденци“. Експозицията представя духовното наследство и просветителската мисия на една от ключовите личности в българската история.

В 11:30 часа служители на музея и граждани поднасят цветя пред паметника на Софроний Врачански в Котел в знак на признателност към неговото дело.

Част от програмата е и продължението на инициативата за Трети котленски препис на „История славянобългарска“, започната от Исторически музей – Котел на 29 януари 2025 година. В нея жители и гости на града активно се включват в преписването на страниците от безсмъртния труд на Паисий Хилендарски, следвайки примера на Софроний – първия преписвач на произведението.

Роден на 11 март 1739 година в Котел със светското име Стойко Владиславов, Софроний Врачански оставя трайна следа в духовния и културния живот на българите. През 1794 година е хиротонисан за епископ на Враца, а през 1964 година е канонизиран за светец от Българската православна църква.

С тези инициативи Историческият музей в Котел отново поставя акцент върху съхраняването на историческата памет и популяризирането на възрожденското наследство, превръщайки годишнината от рождението на Софроний Врачански в повод за почит, знание и родолюбие.