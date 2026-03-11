Кукленият театър в Сливен кани децата на спектакли този уикенд

11.03.2026 14:12 , Людмила Калъпчиева

И през този уикенд Държавният куклен театър в Сливен ще зарадва малките зрители с две интересни представления. На 14 март (събота) от 11:00 часа в салона на театъра ще бъде представен спектакълът „Палавата питка“ – весела и поучителна приказка, която разказва за приключенията на непослушната питка и срещите ѝ с различни герои.

Спектакълът е подходящ за най-малките зрители и техните семейства, като съчетава куклена игра, музика и много хумор. Представлението е част от традиционната съботно-неделна програма на театъра, насочена към детската публика.

Уикенд програмата включва и гостуващ спектакъл. На сцената на Кукления театър в Сливен ще бъде представена постановката „Маша и Мечока“ на Държавния куклен театър – Габрово. Любимата история на малките зрители разказва за приключенията на палавото момиче Маша, която се озовава в къщичката на Мечока и трябва да намери начин да се върне у дома.

Със своите забавни персонажи, музика и динамично действие спектакълът обещава много смях и добро настроение за децата и техните родители.

Билети за представленията могат да бъдат закупени от касата на театъра или онлайн чрез платформата Entase, на цена от 5 евро за всички възрасти.

Кукленият театър въвежда и ново програмиране на спектаклите, съобразено с

възрастта на публиката – съботните представления ще бъдат насочени към най-

малките зрители, а неделните ще предлагат заглавия, подходящи за малко по-

големи деца.

От Кукления театър канят всички малки и големи почитатели на сценичното изкуство да прекарат един приказен уикенд със семейството.