16.03.2026 08:32 , Людмила Калъпчиева

Държавният куклен театър в Сливен кани малките зрители на забавния спектакъл „Зайци Байци – Любознайци“, който ще бъде представен по повод Световния ден на кукления театър. Представлението е част от празничната програма на театъра и ще се играе на 21 март от 11:00 часа, като входът за публиката ще бъде свободен.

Спектакълът е създаден по пиесата „Заешко училище“ от Пенчо Манчев. Адаптацията, режисурата и сценичното решение са дело на Т. Попова, музиката е на Георги Гарчов, а в представлението участват актьорите Даниела Кичилиева, Десислава Йорданова, Ида Дамянова и Людмил Димитров.

Историята отвежда децата в едно специално „заешко училище“, където любознателните зайчета учат, играят и преживяват различни приключения. Спектакълът е изпълнен с много смях, игри и предизвикателства, които не само забавляват, но и насърчават децата да откриват нови знания за света около тях.

Представлението е с продължителност около 35 минути и е подходящо за деца над 3 години.

От Кукления театър канят всички малки и големи почитатели на сценичното изкуство да се включат в празничния ден и да споделят радостта от магията на кукления театър.