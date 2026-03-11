Духовна беседа за Неделя Кръстопоклонна

11.03.2026 14:33 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди 15 минути | 0

С благословението на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений, за втора поредна година се организират духовни беседи с гост-лектори в петте недели на Великия пост.

Тази година беседите ще се състоят в събота от 17:00 ч. в катедрален храм „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Бургас, и в неделя от 17:00 ч. в катедрален храм „Св. вмчк Димитрий Солунски“ – гр. Сливен.

14 и 15 март – Трета неделя на Великия пост (Кръстопоклонна)

Тема: „Кръстопоклонна неделя“

Лектор: г-н Аристидис Спандонис

Г-н Аристидис Спандонис е богослов, химнограф и църковен певец. Завършил е богословие в Солун и е специализирал в Патриаршеския православен институт в Женева. Преподавал е в духовната семинария на Света Гора – Атон (Атониада) и в духовната семинария в Килкис. Автор е на няколко богослужебни последования на съвременни светии, включително последованието на св. Тихон Светогорец, духовният отец на св. Паисий Светогорец. Публикувал е множество статии, посветени на православната духовност.