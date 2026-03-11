Разширяване на ЕС: стратегическа инвестиция в сигурността и стабилността на Европа

11.03.2026 15:12 , Людмила Калъпчиева

Европейски съюз

Разширяването укрепва сигурността на ЕС и предотвратява дестабилизирането на геополитическите сиви зони

Напредъкът трябва да продължи да се основава на заслуги, ценности и да зависи от реформи

Разходите за неразширяване ще надхвърлят тези за приемане на нови членове

Необходимо е по-широко използване на гласуването с квалифицирано мнозинство в области, свързани с процеса на присъединяване

В доклад, приет в сряда, ЕП заявява, че разширяването е стратегически отговор на променящата се геополитическа реалност и жизненоважна инвестиция в сигурността и стабилността на ЕС.

Парламентът изтъква, че цената на неразширяването ще надвиши тази на присъединяването на нови членове към ЕС, рискувайки създаването на геополитически сиви зони, уязвими на антагонистично външно влияние. В доклада се отбелязва, че Черна гора и Албания вече са си поставили амбициозни цели за приключване на преговорите за присъединяване съответно до края на 2026 г. и 2027 г. ЕС следва да насърчава тези държави, когато амбицията им е съчетана с осезаеми реформи, като членовете на ЕП призовават Съвета да признае този импулс и да премахне всички пречки от страна на ЕС. Евродепутатите също така искат бързо отваряне на преговорни клъстери с Украйна и Молдова.

Присъединяването трябва да остане основано на заслугите и обратимо

Като потвърждават отново, че присъединяването трябва да остане основано на заслуги и обратимо и че нито една държава не трябва да бъде третирана като част от пакет, членовете на ЕП подчертават, че не може да има преки пътища към ценностите и основните принципи на ЕС. Върховенството на закона, демократичните реформи, свободата на медиите, правата на малцинствата, независимостта на съдебната власт и борбата с корупцията трябва да останат начело на процеса на разширяване, наред с трайната подкрепа за гражданското общество.

Привеждането в съответствие с общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) на ЕС е ключов показател за геостратегическата ориентация на страната кандидатка. Евродепутатите отбелязват, че най-тревожното отстъпление от демокрацията се наблюдава в държавите, обхванати от процеса на разширяване, с най-ниска степен на привеждане в съответствие с ОВППС, както и в тези, в които процесът на присъединяване на практика е в застой.

Евродепутатите отбелязват засилената подкрепа за членството на Исландия в ЕС и приветстват потенциалните инициативи на Гренландия за укрепване на връзките й с ЕС.

Мониторинг на реформите

Членовете на ЕП призовават за засилен мониторинг на реформите в страните кандидатки в рамките на клъстер „Основополагащи въпроси“ и за засилена подкрепа за проевропейските участници от гражданското общество, които са ангажирани с необходимите реформи и европейските ценности.

В доклада също така се казва, че трябва да има адекватно предприсъединително финансиране в рамките на новия дългосрочен бюджет на ЕС и по-задълбочено сътрудничество в областта на инфраструктурата, сигурността, устойчивостта и противодействието на чуждестранното манипулиране на информация.

Докладът беше приет с 385 гласа „за“, 147 гласа „против“ и 98 гласа „въздържал се“.

Цитат

Докладчикът Петрас Аущревичюс (Renew, Литва) заяви: „С всеки нов член политическата и икономическата мощ на Европа нараства, осигурявайки просперитет и сигурност на нейните граждани. В светлината на днешните предизвикателства трябва да подобрим модела на интеграция на ЕС, за да отразим по-добре интересите на Съюза и очакванията на страните кандидатки. Разширяването на ЕС трябва да върви ръка за ръка с вътрешни реформи, за да се гарантира функционирането на ЕС и да се подобрят процесите на вземане на решения, включително по-широкото използване на гласуване с квалифицирано мнозинство. ЕС трябва да завърши тези реформи до момента, в който водещите кандидатки изпълнят критериите за членство и са готови за присъединяване към ЕС“.