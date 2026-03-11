11.03.2026 15:21 , Людмила Калъпчиева



Парламентът излага своята визия за по-силен и по-интегриран единен пазар на ЕС в областта на отбраната

Подход за закупуване на европейски продукти, препоръчан за укрепване на европейската отбранителна промишленост

Необходими са по-ясни цели, управление, срокове и финансиране на водещите европейски проекти за готовност

В сряда Парламентът прие предложенията си за изграждане на истински единен пазар на ЕС в областта на отбраната и за преодоляване на критичните пропуски в отбранителните способности на ЕС.

В първи доклад членовете на ЕП изложиха визия за по-силен и по-интегриран единен пазар на ЕС в областта на отбраната, за изграждане на надеждно възпиране и укрепване на европейската отбранителна технологична и индустриална база (ЕОТИБ). Те призовават за увеличено и дългосрочно финансиране от ЕС, съвместно възлагане на обществени поръчки и управление на жизнения цикъл, опростени разпоредби и стимули за трансгранична интеграция, за да се намали зависимостта от доставчици извън ЕС. В доклада се твърди, че това ще доведе до по-ефективно използване на разходите за отбрана, по-голяма конкурентоспособност и подобрен стратегически суверенитет и устойчивост.

За да се премахнат пазарните пречки, членовете на ЕП подкрепят подхода за закупуване на европейски продукти при възлагането на обществени поръчки в областта на отбраната с цел укрепване на ЕОТИБ, повишаване на предвидимостта на търсенето, стимулиране на инвестициите в научноизследователска и развойна дейност и увеличаване на производството. Украйна следва да се разглежда като неразделна част от пазара на ЕС в областта на отбраната.

В доклада също така се подчертава необходимостта от реформиране на правилата за възлагане на обществени поръчки в областта на отбраната, подобряване на прилагането на съществуващите директиви и опростяване на трансферите на отбранителни продукти в рамките на ЕС чрез хармонизирано лицензиране, сертифициране и взаимно признаване на разрешенията за достъп до класифицирана информация. Евродепутатите подчертават необходимостта от защита на лоялната конкуренция и избягване на прекомерни национални субсидии, които биха могли да фрагментират единния пазар, особено в ущърб на малките и средните предприятия и по-малките държави членки на ЕС.

„В един нов световен ред, доминиран от великите сили, единният европейски пазар за отбрана не е амбициозна идея, а спешна необходимост. Само чрез пълноценното използване на потенциала на единния пазар можем да създадем система за отбрана, в която всеки инвестиран евро носи максимална иновативност, сигурност и рентабилност. Автономността на Европа започва с единния пазар за отбрана“, заяви докладчикът Тобиас Кремер (С&Д, Германия)

Докладът беше приет с 393 гласа „за“, 169 гласа „против“ и 67 гласа „въздържал се“.

Препоръки за водещи европейски проекти в областта на отбраната от общ интерес

Във втори доклад Парламентът подчертава, че държавите членки на ЕС са изправени пред сериозни и трайни пропуски в отбранителните способности – особено в областта на въздушната и противоракетната отбрана, артилерията, ракетите и боеприпасите, безпилотните летателни апарати и системите за противодействие на безпилотни летателни апарати, стратегическите фактори (включително за космическата и критичната инфраструктура), военната мобилност, киберпространството, изкуствения интелект, електронната война и наземните и морските бойни действия. Според членовете на ЕП тези пропуски значително отслабват способността на ЕС да възпира заплахи и да поддържа широкомащабни и продължителни военни операции на фона на нарастващите рискове от хибридна и конвенционална война. Критичният недостиг на способности следва да бъде преодолян например чрез засилено европейско сътрудничество по стратегически и промишлени въпроси, координирано планиране и целенасочени инвестиции, за да се гарантира отбранителна готовност. Междувременно в доклада се признават усилията, които вече са положени от заинтересованите страни в рамките на европейската отбранителна технологична и индустриална база.

Членовете на ЕП също така призовават участващите държави членки на ЕС, да предприемат бързи действия за стартиране на водещи проекти за европейска готовност в рамките на Пътната карта за готовност за отбрана до 2030 г. Във връзка с предложенията за водеща инициатива на Европейската комисия — Европейската инициатива за отбрана срещу безпилотни летателни апарати, инициативата „Бдителност по източния фланг“, Щита за противовъздушна отбрана и Космическия щит за отбрана — те настоятелно призовават Комисията да изясни целите, управлението, сроковете и финансирането. Тези водещи проекти са представени като ключови инструменти за преодоляване на пропуските в способностите, укрепване на ЕОТИБ, привеждане на националните усилия в съответствие с приоритетите на ЕС и НАТО и постигане на напредък към истински Европейски съюз за отбрана.

„Днешните конфликти имат изцяло ново лице и представляват изцяло нови заплахи. Новите технологии променят стратегиите, като водят до миниатюризация и децентрализация на системите, както доказват дроновете, оръжията с изкуствен интелект, интелигентните мини и преносимите ракетни системи. Дори ролята на човешката сила се променя. Това, което Европа може да направи бързо и което е споделено от всички държави членки, е да ускори развитието на технологии за създаване на обща архитектура — интегрирана система за управление, контрол, комуникация, разузнаване и наблюдение— която да даде възможност на европейските сили да действат заедно ефективно и съгласувано, като създават съвместни операции между всички държави и с НАТО.“, заяви докладчикът Лусия Анунциата (С&Д, Италия)

Докладът беше приет с 448 гласа „за“, 122 гласа „против“ и 38 гласа „въздържал се“.