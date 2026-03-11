Сливен, кратки вечерни новини, 11.03.2026 г., сряда

11.03.2026 15:47 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 21 минути | 1

Куклен театър – Сливен кани децата и техните родители на два обичани спектакъла през предстоящия уикенд - в събота малките зрители ще могат да гледат постановката „Палавата питка“, а в неделя на сцената ще гостува Куклен театър – Габрово със спектакъла „Маша и Мечокът“.

С настъпването на по-топлото време Общинското предприятие „Озеленяване и гробищни паркове“ в Сливен започна сезонното косене и поддържане на зелените площи в града.

"Седмица на отворените врати“ за безплатни прегледи за туберкулоза ще се проведе в Сливен от 23 до 27 март.

Областната администрация в Сливен официално има ново попълнения в ръководния си екип, след като министър-председателят Андрей Гюров подписа заповед за назначаване на Жоро Марев.

В социалните мрежи множество граждани публикуваха сигнали за черен дим от комина на ТЕЦ-а, причината е повреда на вентилатор.

170 502 жители на област Сливен имат право на глас на предсрочните парламентарни избори на 19 април.

Регистрирани са първите кандидат-депутати в 21-ви Многомандатен избирателен район – Сливен за предстоящия вот на 19 април.

Тази вечер в зала "Май" от 17:30 часа ще бъде представена книгата на Зорница Самарянска "Подмолите на времето".