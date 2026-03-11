11.03.2026 16:31 , Димитър Милков (Областна администрация Сливен)

В първото си интервю след встъпването в длъжност областният управител на Сливен инж. Маринчо Христов очерта приоритетите си около организацията на предстоящите избори, гарантирането на честния вот и ролята на институциите в процеса. В разговор за „Сливен нюз“ той коментира рисковете, съмненията за политическа обвързаност и конкретните мерки, които ще предприеме.

– Г-н Христов, премиерът Гюров поиска от областните управители безпристрастност, добра организация и навременни действия по провеждането на честни избори. Какъв е Вашият анализ за област Сливен – къде са подводните камъни?

– В област Сливен, както и в цялата страна, рисковете са ясни – купен вот, нарушения в секционните комисии и ниско доверие към институциите и изборния процес. Затова е необходима стриктна координация между РИК, МВР и областната администрация, като всеки работи в рамките на своите законови правомощия.

Особено важно е да се проведат реални, а не формални обучения на членовете на СИК, така че всеки да осъзнава отговорността си – не просто като ангажимент за възнаграждение, а като участие в процес по гарантиране на законността и честността на вота. Това е ангажимент и на партиите при подбора на техните представители.

Работата на правителството и на администрацията е да осигури прозрачност на всяка стъпка от организацията. Моята цел е една – осигуряване честността на процеса и опазване вота на гражданите.

– Смяната на 28-те областни управители предизвика критики и съмнения за политическа обвързаност. Как ще отговорите на тези подозрения?

– Назначаването на областни управители е право на изпълнителната власт и част от управленската ѝ отговорност. По отношение на съмненията за политическа ангажираност – ще отговоря с действия.

Ще гарантирам равнопоставеност на всички партии и пълна прозрачност при организацията и протичането на изборите. Целта е да се ограничат максимално възможностите за манипулации и нарушения.

Категоричен съм: няма да допусна администрацията да бъде използвана за партийни цели. Тя трябва да бъде гарант за прозрачност, компетентност и работа в услуга на гражданите.

– Вие не за първи път заемате тази позиция. Кои са рисковите точки при изборите в Сливенска област и как ще противодействате?

– Най-големият риск остава контролираният и купен вот. Ще работя съгласувано и превантивно с ОД на МВР и ще изисквам своевременна реакция на всеки сигнал.

От ключово значение е подготовката на членовете на СИК, постоянната връзка с РИК и стриктното спазване на указанията на ЦИК.

Не бива да се подценява и ролята на обществото. Всеки отговорен гражданин и всяка организация трябва да подава сигнали без страх и да съдейства на институциите. Нашата задача е ясна – организация без хаос, без съмнения и при пълна законност.

– Липсата на промени в изборното законодателство предпоставка ли е изборите отново да бъдат опорочени?

– Законът е такъв, какъвто е приет от Народното събрание. Той е ясен и трябва да се прилага. Честите промени в миналото създадоха нестабилност, но независимо дали ни харесва или не, ние сме длъжни да го спазваме.

Ще настоявам правилата да се прилагат стриктно и без избирателност. Ако институциите работят координирано и отговорно, възможността за опорочаване на изборите значително намалява.

– Етническият и корпоративният вот, както и натискът върху администрацията, са сред най-коментираните проблеми. Имате ли ресурс да ги пресечете?

– Дори и след последните промени в Изборния кодекс, етническият вот ще остане етнически. Тези проблеми не се решават с декларации, а с ясни позиции, конкретни действия и координация.

Ще работим съвместно с МВР, като ще изисквам активно присъствие и постоянна работа на терен в рисковите райони.

По отношение на корпоративния натиск съм категоричен: няма да допусна натиск върху служители. Всеки такъв случай ще бъде документиран и ще има публична реакция. Администрацията трябва да бъде неутрална и защитена.

Вотът по закон е свободен и таен. Когато зависимости – административни, икономически или други – се използват за политическо влияние, тази свобода се нарушава. Ресурсът е в твърдата институционална позиция и в стриктното спазване на закона. Аз ще отстоявам това!