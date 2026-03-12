Ученици от СУ „Димитър Рохов“ с отличия от Държавния шампионат по самбо

12.03.2026 08:57 , Мирена Стоянова (Спортно у-ще )

На 7 март 2026 г. в град Панагюрище се проведе Държавният шампионат по самбо за кадети. Състезанието събра едни от най-добрите млади състезатели в страната, а ученици от Спортно училище „Димитър Рохов“ – Сливен отново доказаха своята отлична подготовка.

В оспорваните срещи двама възпитаници на училището успяха да се изкачат на почетната стълбичка. Пламен Димитров завоюва шампионската титла и спечели златния медал, след като се представи убедително в своята категория 79 кг. Със силна игра и голяма борбеност Антоний Господинов също постигна значителен успех, като завоюва второ място и сребърен медал в кат. 71кг.

Успехът на младите състезатели е резултат от усилената им подготовка и подкрепата на техните треньори от клуб Biokom Judo & Sambo Sliven – Мартин Иванов и Стоян Димитров.

Постижението е повод за гордост както за училището, така и за спортната общност в Сливен. Поздравления за състезателите и техните треньори за отличното представяне и пожелания за още бъдещи успехи!