12.03.2026 09:12 , Мирена Стоянова (Спортно у-ще )

Излъчване: Спортно у-ще "Д. Рохов" | България | преди 21 минути | 31

Ученичката от Спортно училище „Димитър Рохов“ – Сливен, Ивелина Георгиева от 5б клас, постигна значим успех на Международен турнир по джудо, проведен през месец март в град Ниш, Сърбия.

Младата състезателка се представи отлично и спечели сребърен медал, като достойно защити името на своето училище и на България в силната международна конкуренция. Със своята упоритост и спортен дух тя успя да достигне до призовото второ място в кат. 32кг. и да се нареди сред най-добрите участници в турнира.

Зад успеха на младата надежда стоят и нейните треньори от клуб Biokom Judo & Sambo Sliven – Стоян Димитров и Мартин Иванов, които ежедневно работят за развитието на своите състезатели.

Поздравления за Ивелина Георгиева, както и за нейните треньори! Пожелаваме им още много бъдещи успехи на спортната сцена.