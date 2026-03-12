12.03.2026 09:13 , Мирена Стоянова (Спортно у-ще )

Ученикът от Спортно училище „Димитър Рохов“ – Сливен, Самуил Димитров, постигна изключителен успех на Европейската купа по джудо за кадети, проведена в Анталия, Турция.

След впечатляващо представяне и серия от шест победи над състезатели от Армения, Хърватия, Бразилия, Монголия, Киргистан и Узбекистан, младият български състезател отстъпи само веднъж в оспорваните двубои. Със своята силна игра, борбен дух и отлична подготовка Самуил заслужено завоюва бронзовия медал в кат. 66 кг. и се изкачи на почетната стълбичка.

Този престижен медал е резултат от дългогодишен труд, постоянство, дисциплина и много усилия както от страна на състезателя, така и на неговите треньори.

Постижението на Самуил Димитров е повод за гордост за Спортно училище „Димитър Рохов“ – Сливен и още едно доказателство за високото ниво на подготовка на младите български спортисти.

Поздравления за Самуил и пожелания за още много бъдещи успехи на международната спортна сцена!