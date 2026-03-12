QNAP обединява приложенията за архивиране под “Hyper Data Protection”

12.03.2026 10:39 , Людмила Калъпчиева

Цялостното решение гарантира нулева загуба на данни

12 март 2026 г. - QNAP® Systems, Inc. днес обяви консолидирането на своите приложения за архивиране под единна бранд идентичност: Hyper Data Protection (HDP). Това обединение надхвърля преименуването, то представлява стратегическа стъпка напред в подобряването на процеса на архивиране, позволявайки на потребителите лесно да разпознават решенията за архивиране на QNAP и да защитават данните си с увереност с помощта на цялостното портфолио от продукти за защита на данните на QNAP.

Унифицирана идентичност за пълно обхващане на архивирането

QNAP предлага пълен спектър от решения за архивиране, включващи компютри и сървъри, виртуални машини, SaaS приложения и WordPress уебсайтове. С тази интеграция всички приложения за архивиране вече попадат в семейството Hyper Data Protection, което опростява разпознаването на продуктите и засилва последователността на марката.

„Чрез консолидиране на всички приложения за архивиране в семейството Hyper Data Protection, потребителите могат ясно да идентифицират инструментите за архивиране на QNAP и да бъдат сигурни, че HDP осигурява цялостна и надеждна защита за всяка задача или тип данни“, каза Джак Уанг, продуктов мениджър в QNAP.

Безпроблемен преход

Преходът към бранд идентичността на HDP не изисква допълнителни действия от съществуващите потребители:

• Текущите приложения и конфигурации остават напълно функционални – не се изисква преинсталиране или миграция.

• Лицензите и задачите за архивиране ще продължат да работят без прекъсване.

• Потребителите просто ще виждат актуализираните имена на продуктите, отразени в интерфейса и документацията.

QNAP остава ангажирана с предоставянето на сигурни, гъвкави и високопроизводителни решения за архивиране. Hyper Data Protection е повече от ребрандиране, то представлява дългосрочния ангажимент на QNAP за цялостна защита на данните, с непрекъснати подобрения на портфолиото от решения за архивиране.

За да научите повече за продуктите и решенията на QNAP, моля, посетете www.qnap.com.

###

За QNAP

QNAP предоставя интегрирани технологични решения чрез софтуерни иновации, изработка на хардуер и собствено производство. Със силни страни в съхранението на данни, мрежите и интелигентното видеонаблюдение, QNAP интегрира и облачни услуги, за да подобри безопасността на данните, интелигентността и ефективността на работния процес. Ние си представяме NAS като основна платформа, обединяваща висока достъпност, киберсигурност, периферен изкуствен интелект, IT/OT устойчивост и облачно управление, давайки възможност на организациите в различни индустрии да останат конкурентоспособни в бързо развиващия се дигитален свят.