Нов Дигитален клуб отвори врати в читалището в Жеравна

12.03.2026 13:24 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 28 минути | 34

Нов Дигитален клуб отвори врати в Народно читалище „Единство–1870“ в село Жеравна. Пространството е оборудвано с високотехнологична техника, специализиран софтуер и допълнително оборудване, които създават модерна и достъпна среда за обучение, работа и получаване на дигитална помощ.

Инициативата има за цел да осигури равноправен достъп до качествено образование и възможности за развитие на дигитални умения сред жителите на селото. В уютната зала на читалището посетителите ще могат да използват компютри, интернет и различни образователни ресурси, както и да получат безплатно съдействие при работа с дигитални услуги.

Дигиталният клуб разполага с три модерни компютърни станции с бърз интернет. На място посетителите могат да получат помощ от наставник – както при най-основни действия като работа с компютър, така и при по-сложни задачи, например подаване на електронни заявления или използване на административни услуги.

Сред предлаганите услуги са съдействие при работа с електронни платформи на институции като НАП, НОИ, банки и общински администрации, насочване към онлайн курсове и полезни дигитални ресурси, както и помощ при търсене на работа, изготвяне на автобиографии, имейли и документи. Посетителите ще имат достъп и до различни образователни платформи, подходящи както за ученици, така и за възрастни.

Клубът е отворен за всички жители и гости на Жеравна – ученици, работещи, безработни, пенсионери и хора в уязвимо положение. Идеята е всеки, който желае да развие своите дигитални умения или има нужда от помощ в дигиталната среда, да намери подкрепа и насоки. По този начин се създават условия за повишаване на цифровата грамотност и активно участие в процеса на учене през целия живот.

Дигиталният клуб ще работи от вторник до събота, от 08:00 до 12:00 часа.

Създаването на клуба е част от проект BG-RRP-1.024-0121-C01 „Изграждане на дигитален клуб в Народно читалище „Единство-1870“, с. Жеравна“. Проектът се реализира по инвестицията „Предоставяне на обучения за дигитални умения и създаване на платформа за обучение на възрастни“ към Националния план за възстановяване и устойчивост, по процедура BG-RRP-1.024 „Изграждане на мрежа от дигитални клубове“. Финансирането е осигурено от Европейския съюз чрез инициативата NextGenerationEU и Механизма за възстановяване и устойчивост, с управляващ орган Министерството на труда и социалната политика.

Дигиталният клуб в Жеравна е третият подобен център на територията на община Котел, създаден като част от усилията за подобряване на дигиталните умения и достъпа до съвременни технологии в малките населени места.