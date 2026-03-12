Празничен концерт ще отбележи патронния празник на училището в Градец

12.03.2026 13:26 , Людмила Калъпчиева

Празничен концерт, посветен на патронния празник на Основно училище „Кап. Петър Пармаков“ и на 223-годишнината от началото на образователното дело в село Градец, ще се състои на 14 март в залата на Народно читалище „Надежда – 1869“.

Събитието е под надслов „Свят на чудеса“ и ще бъде представено от китаро-мандолинния оркестър „Пирински звуци“ към Народно читалище „Никола Вапцаров“, гр. Благоевград, с диригент доц. д-р Валери Димчев.

Жителите и гостите на Градец ще имат възможност да се насладят на пъстра музикална програма от 16 произведения, която съчетава фолклорни, латиноамерикански, френски, италиански и унгарски музикални звучения.

Началото на китаро-мандолинния оркестър „Пирински звуци“ е поставено през 1932 година. През годините съставът се утвърждава като един от водещите любителски оркестри в страната. Той е лауреат на множество републикански фестивали за художествена самодейност, носител на званието „Представителен“, а по повод своя 50-годишен юбилей е удостоен с орден „Св. св. Кирил и Методий“ – най-високото държавно отличие в областта на културата.

Концертът ще започне в 15:00 часа, а входът е свободен.