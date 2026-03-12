Сливен. Новини от източника. Последни новини

Партиите постигнаха съгласие за разпределение на Секционните избирателни комисии

Парламентарно представените партии и коалиции от Сливенски избирателен район постигнаха съгласие за разпределение на Секционните избирателни комисии/СИК / за изборите за Народно събрание на 19 април 2026 г. Това стана ясно по време на днешните консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции с кмета Стефан Радев. Участие взеха ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ, ДПС, Възраждане, БСП – ОЛ, Величие, МЕЧ, АПС и ИТН. Техните представители се съгласиха с предложеното разпределение. „Съобразили сме се изискването всяка от деветте партии да има по един член или ръководна позиция във всяка секционна избирателна комисия. Не е възможно да се спази принципа за пропорционалност според представителството на политическите партии в парламента“, каза кметът Стефан Радев.

Стана ясно, че ГЕРБ-СДС са най-ощетени от липсата на пропорционалност според представителството в парламента. Общинският председател Здравко Костадинов информира, че от над 460 члена на предходните избори, сега коалицията ще разполага с малко над 180.

Имаше няколко предложения към опоненти за замяна на председателски места в някои секционни избирателни комисии, но не бяха приети.

Протоколът от срещата вече се изготвя и след 14 часа днес представителите на партиите могат да го подпишат при Секретаря на Общината Валя Радева. До края на деня на 16 март – понеделник, те трябва да изпратят и таблиците с поименния списък на членовете на комисии и резервите. Към настоящия момент за община Сливен общия брой на членовете е 1629, разпределени в 181 СИК.

Представителите на парламентарно представените партии и коалиции, участвали в днешните консултации, обсъдиха и приеха и предложението на кмета за членове на ПСИК, включително и в лечебни заведения, Дома за стари хора, както и в местата за лишаване от свобода и за задържане, в случай на образуването им.

До 04.04.2026 г. избиратели с трайни увреждания, заради които те не могат да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват, могат да подадат заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия. За гласуване по настоящ адрес заявленията се подават също до 04.04.2026 г., като същите може да се подаде и по електронен път.

