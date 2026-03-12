12.03.2026 14:38 , Людмила Калъпчиева



По-ясно определение за туристически пакет

Правила за използване на ваучери

Анулиране без санкции, ако възникнат извънредни обстоятелства, които биха повлияли значително на пътуването

В четвъртък евродепутатите дадоха зелена светлина на преразгледаните правила за пакетните туристически пътувания, като подобриха защитата на почиващите чрез извличане на поуки от пандемията.

В актуализираната директива, която вече е предварително договорена с държавите членки на ЕС, се пояснява кои пътувания и услуги могат да се считат за туристически пакет, въвеждат се правила за използването на ваучери и се определят условията, при които клиентите могат да отменят планове за пътуване без разходи.

Определение за туристически пакет

Новите правила следва да улеснят определянето на комбинациите от пътнически услуги, които представляват туристически пакет. Това се определя преди всичко от това кога и как се резервира комбинацията от услуги. Например при онлайн покупка, при която свързаните процеси на резервиране позволяват комбинации от услуги, предлагани от отделни търговци, те ще се считат за туристически пакет, ако първият търговец предаде личните данни на пътуващия на другите търговци и договорът за всички услуги бъде сключен в рамките на 24 часа.

Ако туроператорът покани клиента да резервира допълнителни услуги, той трябва да бъде информиран, ако те не представляват пакет с предварително резервирани услуги.

Ваучери

С актуализираната директива се въвеждат правила относно използването на ваучери, които бяха широко разпространени по време на пандемията. Потребителите ще имат право да откажат ваучер и вместо това да поискат възстановяване на сумата в рамките на 14 дни. Ваучерите могат да бъдат валидни за максимален срок от 12 месеца и на клиентите трябва да бъдат възстановени всички изцяло или частично неизползвани ваучери и ваучери с изтекъл срок на валидност. Дружествата не могат да ограничават избора на пътнически услуги за притежателите на ваучери.

Такси за анулиране на пътуване

Съгласно действащите правила клиентите могат да анулират плановете си за пътуване без такси за анулиране или санкции, ако възникнат непредотвратими и извънредни обстоятелства в дестинацията на пътуването. Сега това ще бъде разширено, така че да обхване неизбежни и извънредни събития, които настъпват в точката на заминаване или имат потенциал да окажат значително въздействие върху пътуването. Определянето дали обстоятелствата са достатъчно сериозни, за да оправдаят безплатна отмяна, ще се извършва за всеки отделен случай. Официалните препоръки за пътуване могат да послужат като индикация за тази цел.

Срокове за разглеждане на жалби и възстановяване на суми

Когато получат жалба относно услуга, туроператорите ще трябва да потвърдят получаването в срок от 7 дни и да предложат мотивиран отговор в срок от 60 дни. Ако организаторът на пътуването изпадне в несъстоятелност, на клиентите ще трябва да получат възстановяване на сумата за отменени услуги от гаранцията при несъстоятелност в срок от 6 месеца (9 месеца при много сложни фалити). Стандартният 14-дневен срок за възстановяване на средства при анулиране на пътуване ще остане непроменен.

Парламентът прие директивата с 537 гласа „за“, 2 „против“ и 24 „въздържал се“.

Цитат

След гласуването докладчикът на Парламента по досието Алекс Аджус Салиба (С&Д, Малта) заяви: „Тези актуализирани правила ще защитят потребителите, когато нещо се обърка с пакетната им почивка. В случай на извънредни обстоятелства, които засягат която и да е част от пътуването им, пътуващите ще могат да анулират пътуването си с пълно възстановяване на сумата. Приемането на ваучери от потребителите ще остане доброволно и вместо това те могат да поискат парите си обратно. Туристическите дружества ще имат задължението да отговарят на жалбите в срок от 60 дни, а строгата защита при несъстоятелност ще гарантира, че при изпадане в несъстоятелност финансовите загуби не се прехвърлят върху семействата.“

Следващи стъпки

Сега Съветът на ЕС трябва също да приеме законодателството официално. След това текстът ще бъде публикуван в Официален вестник и ще влезе в сила. Държавите от ЕС ще разполагат с 28 месеца от датата на влизане в сила, за да транспонират новите правила в националното си законодателство, и с още 6 месеца, за да започнат да прилагат новите разпоредби.