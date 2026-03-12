О Б Я В А НА ВНИМАНИЕТО НА ТЪРСЕЩИТЕ РАБОТА ЛИЦА

12.03.2026 15:58 , Ваня Банчева (Бюро по труда - Сливен)

Излъчване: Бюро по труда-Сливен | България | преди около 1 час | 66

Дирекция „Бюро по труда” Сливен организира на 19.03.2026г. от 11 часа във „Военен клуб” Сливен /Сградата на ДНА, бул. „Цар Освободител” №5/, където ще се проведе трудова борса с участието на работодатели от гр. Сливен и региона за подбор на работници във връзка с обявяване на свободни работни места. Кандидатите за работа се представят пред работодателите с предварително подготвено CV, европейски формат.