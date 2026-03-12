12.03.2026 16:02 , Людмила Калъпчиева

На 1 април от 19:00 часа на сцената на Драматичен театър „Стефан Киров“ – Сливен ще бъде представена комедията „БЕЗопасни ВРЪЗКИ“, създадена по пиесата на френския драматург Жерар Лозие „Амюзбуш/Вляво от асансьора“.

Спектакълът е комедийна история за любовта, ревността и човешките отношения, в която три двойки попадат в поредица от забавни и неочаквани ситуации. Едно на пръв поглед невинно недоразумение поставя героите в вечер, изпълнена с разкрития, напрежение и много смях, когато всички тайни излизат наяве и всяка връзка е подложена на изпитание.

В ролите зрителите ще видят Явор Борисов, Албена Михова, Рада Кайрякова, Екатерина Георгиева, Мартин Желанков и Симеон Гълъбов.

Преводът на пиесата е на Пламен Дончев, режисьор на постановката е Мартин Каров, който е автор и на музиката. Сценографията е дело на Кирил Наумов, драматург на спектакъла е Богдана Костуркова, а помощник-режисьор е Александра Иванова.

„БЕЗопасни ВРЪЗКИ“ е динамична комедия за онези моменти, когато любовта, страстта, ревността и страхът се сблъскват и поставят отношенията между хората на изпитание. Постановката обещава много смях, неочаквани обрати и ситуации, в които зрителите лесно могат да разпознаят частица от собствения си живот.

Билети за спектакъла ще могат да бъдат закупени на касата на театъра, както и онлайн чрез платформите Kupibileti, Grabo и InTейс. За информация: 044 / 62 30 14.