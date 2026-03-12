12.03.2026 16:21 , Людмила Калъпчиева

Туида Нюз

Подкрепа за най-уязвимите групи от обществото и за бизнеса предвижда правителството в условията на нарастващи цени на горивата. Това заяви министър-председателят Андрей Гюров на брифинг в Министерския съвет. В Министерството на финансите се изработват параметрите, по които ще бъдат отпускани директни помощи за домакинствата съобразно подоходни критерии и динамиката на цените на петрола. Предвиждат се и бюджетно неутрални мерки по отношение на бизнеса, така че да се намали натиска на вътрешния пазар и той да не се прехвърли върху цените на други стоки и икономиката. Наред с това Националната агенция за приходите вече извършва мониторинг на маржовете по бензиностанциите и засилва допълнително контрола, за да бъде сигурно, че не се стига до спекула. Премиерът Гюров беше категоричен, че мерките на правителството няма да повлияят върху механизмите на пазара и няма да се получи изкривяване, което би довело до несигурност или недостиг на горива.

Министърът на финансите Георги Клисурски отбеляза, че данните, с които разполага НАП за доходите се анализират и на тази база ще бъдат определени и параметрите на подкрепата от страна на държавата. По отношение на бизнеса министърът на икономиката и индустрията Ирина Щонова добави, че се провеждат разговори с Европейската комисия за отлагане с няколко месеца на компонентата към тол таксите, която следва да се въведе от началото на април. Знаем, че цената на бензина и дизела е много важна за формиране на други стоки, така че това можем да предприемем, заяви Щонова и изтъкна, че за бизнеса предвидимостта е от изключително значение.

Първоначалните разчети на кабинета във връзка с мерките са за близо 30 млн. евро. Ситуацията се следи на ежедневна база, изготвят се и седмични доклади, където наблюдаваме много внимателно промените в цените и ще предприемем допълнителни мерки, когато е необходимо, заяви премиерът Андрей Гюров. Министър-председателят поясни, че другите мерки, които се разработват, остават в резерв и ако има такава нужда, веднага ще бъдат насочени към българските граждани и бизнеса.

Премиерът Гюров отправи препоръка и към политическите партии. Вместо да се опитват да дават насоки за работата на кабинета министър-председателят ги призова да се концентрират върху законодателните мерки, които трябва да се разгледат от Народното събрание. Ако тези мерки бъдат пропуснати, това ще коства на българското общество около 440 милиона евро.