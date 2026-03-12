Сигнали от граждани и предложения в приемния ден на кмета Стефан Радев

12.03.2026 16:41 , Връзки с обществеността

Сливен

Ежемесечната си приемна с жители на община Сливен проведе кметът Стефан Радев. В рамките на срещите пред градоначалника бяха поставени въпроси от различни сфери.

Граждани споделиха своя визия относно междублоково пространство в квартал на Сливен. На вниманието на кмета беше представен казус от инфраструктурата, причинен от изкопни дейности на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“.

Други въпроси бяха свързани с инвестиции в частна собственост и в сферата на спорта.

В рамките на срещите Стефан Радев увери, че ще разгледа и обсъди с експерти някои от случаите. По други той се ангажира с проверка за изясняване на всички обстоятелства.

Сливенският градоначалник, неговите заместници и секретарят на общината, провеждат приемен ден всеки първи четвъртък от месеца през годината. Записването протича три дни преди насрочената дата – в понеделник от 8.30 часа в Центъра за административно обслужване на гражданите – източен вход на Общината. Жалби и сигнали се приемат и по електронна поща.

При възникнали обстоятелства, които налагат промяна на датата на приемната, гражданите се уведомяват своевременно.