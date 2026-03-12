На 11.03.2026 г. в ОУ „Елисавета Багряна“ – Сливен се проведе общински кръг на Националното състезание по безопасност на движението по пътищата. Гости бяха г-жа инж. Ива Тарагошева – старши експерт по професионално образование и обучение в РУО –Сливен и представители на училища от Сливен и сливенска община.
Участие взеха 12 училищни отбора от първа състезателна група /V- VII клас/. Отборите преминаха през писмен и практически тест. Участието в писмения тест е отборно. В практическия тест участват и четиримата състезатели от отборите.
За областния кръг на състезанието се класира отборът на СУ “Константин Константинов“ – Сливен.
Всички отбори получиха грамоти за участие от госпожа Гергана Султанова - директор на училището.
Класиране в първа състезателна група /V- VII клас/:
1. СУ „Константин Константинов“ – Сливен
2. СУ „Пейо Яворов“ – Сливен
3. ОУ „Елисавета Багряна“ – Сливен
4. ОУ „Христо Ботев“ – Сливен
5. ОУ „Д-р Иван Селимински“ – Сливен
6. ОУ „Братя Миладинови“ – Сливен
7. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Сливен
8. ОУ „Димитър Петров“ – Сливен
9. ОУ „Юрий Гагарин“ – Сливен
10. ОУ „Панайот Хитов“ – Сливен
10. Спортно училище „Димитър Рохов“ – Сливен
11. ОУ „Христо Ботев“ – Самуилово