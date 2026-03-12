Сливен. Новини от източника. Последни новини

Общински кръг на Националното състезание по безопасност на движението по пътищата

, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди 34 минути | 27

Състезание

На 11.03.2026 г. в ОУ „Елисавета Багряна“ – Сливен се проведе общински кръг на Националното състезание по безопасност на движението по пътищата. Гости бяха г-жа инж. Ива Тарагошева – старши експерт по професионално образование и обучение в РУО –Сливен и представители на училища от Сливен и сливенска община.

Участие взеха 12 училищни отбора от първа състезателна група /V- VII клас/. Отборите преминаха през писмен и практически тест. Участието в писмения тест е отборно. В практическия тест участват и четиримата състезатели от отборите.

За областния кръг на състезанието се класира отборът на СУ “Константин Константинов“ – Сливен.

Всички отбори получиха грамоти за участие от госпожа Гергана Султанова - директор на училището.

Класиране в първа състезателна група /V- VII клас/:

1. СУ „Константин Константинов“ – Сливен

2. СУ „Пейо Яворов“ – Сливен

3. ОУ „Елисавета Багряна“ – Сливен

4. ОУ „Христо Ботев“ – Сливен

5. ОУ „Д-р Иван Селимински“ – Сливен

6. ОУ „Братя Миладинови“ – Сливен

7. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Сливен

8. ОУ „Димитър Петров“ – Сливен

9. ОУ „Юрий Гагарин“ – Сливен

10. ОУ „Панайот Хитов“ – Сливен

10. Спортно училище „Димитър Рохов“ – Сливен

11. ОУ „Христо Ботев“ – Самуилово

Снимки

Състезание
Състезание
Състезание
Състезание
Състезание
Състезание
Състезание
Състезание
Състезание
Състезание
Състезание
Състезание
Състезание
Състезание
Състезание
Състезание
Състезание
Състезание
Състезание
Състезание
Състезание
Състезание
Състезание
Състезание
Състезание
Състезание
Състезание
Състезание
Състезание
Състезание
Състезание
Състезание
Състезание

Реклама