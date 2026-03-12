Сливен, кратки вечерни новини, 12.03.2026 г., четвъртък

12.03.2026 16:08 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Кметът на Сливен Стефан Радев проведе редовната си месечна приемна с граждани на общината.

Парламентарно представените партии и коалиции в Сливенския избирателен район постигнаха съгласие за разпределението на Секционните избирателни комисии (СИК) за изборите за Народно събрание, които ще се проведат на 19 април 2026 г.

Областният управител на Сливен, инж. Маринчо Христов, даде първото си интервю след встъпването в длъжност, в което очерта приоритетите си за организацията на предстоящите избори и гарантирането на честния вот.

Дирекцията на Природен парк „Сините камъни“ обяви ежегодния конкурс за ученическо творчество за открит, той ще е на тема „Сините камъни – дом на лешоядите“.

По повод месеца на жената в Психологическо студио "KatrInSide" се проведе групова среща на тема „Силата на българската жена – магията на седянката“.

В зала „Май“ в Сливен беше представена новата книга на Зорница Самарянска „Подмолите на времето“

С настъпването на по-топлото време Общинското предприятие „Озеленяване и гробищни паркове“ в Сливен започна сезонното косене и поддържане на зелените площи в града.