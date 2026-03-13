13.03.2026 09:14 , Людмила Калъпчиева

На 12 март 2026 г. от 15:30 часа в заседателната зала на Общински съвет – Нова Загора се проведоха консултации за определяне на съставите на секционните избирателни комисии (СИК) и подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) на територията на общината за насрочените на 19 април 2026 г. избори за Народно събрание.

В срещата участваха упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции в 51-вото Народно събрание – коалиция „ГЕРБ–СДС“, коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“, ПП „Възраждане“, „Движение за права и свободи – Ново начало“, „БСП – Обединена левица“, ПП „Има такъв народ“, „Алианс за права и свободи“, ПП „МЕЧ“ и ПП „Величие“.

Консултациите преминаха в дух на конструктивен диалог, като бяха обсъдени разпределенията на ръководните места и членовете в комисиите на територията на общината, съобразно законовите изисквания и методиката на Централната избирателна комисия (ЦИК).

Кметът на община Нова Загора Галя Захариева благодари на присъстващите за участието и призова за толерантна и отговорна предизборна кампания. Тя подчерта, че основен приоритет на общината е гарантирането на прозрачен изборен процес и осигуряването на възможност всеки гражданин да упражни правото си на глас в спокойна и нормална обстановка.