Кампания с мобилен събирателен пункт за безвъзмездно приемане на опасни отпадъци от домакинствата и последващото им третиране организират Община Сливен и „Балбок инженеринг“. Пунктът ще работи на 18 март от 10 до 16 часа. Ще бъде поставен на бул. "Георги Данчев", на паркинга до кръговото кръстовище, западно от спортна зала "Васил Левски".

Безвъзмездно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

• Живак и уреди, съдържащи живак (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)

• Лакове и бояджийски материали

• Домакински препарати и химикали

• Мастила и замърсени опаковки

• Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)

Няма да бъдат приемани бутилки под налягане (освен аерозоли), газове, литий, натрий и калий, инфекциозни отпадъци (спринцовки, ваксини и др.), батерии, електроника, електрически уреди и материали с неизвестен състав.

