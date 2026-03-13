13.03.2026 12:12 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 80

Българският Червен кръст започва раздаването на хранителни продукти на уязвими български граждани по

Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021 – 2027, Операция „Подкрепа“

В изпълнение на Операция „Подкрепа“ по Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021 – 2027, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс, на 16 март 2026 г. Български Червен кръст-Сливен започва поетапното раздаване на хранителни продукти, закупени от Агенция социално подпомагане

В област Сливен в програмата са включени 15443 нуждаещи се граждани: в община Сливен - 9082, община Котел – 3045, община Нова Загора - 1540, община Твърдица –1776души.

Раздаването ще се извършва от служители и доброволци на БЧК във временни пунктове в цялата област и ще продължи до 05.05.2026 г. Всеки правоимащ гражданин ще получава полагащите му се продукти срещу документ за самоличност и подпис.

В община Сливен за раздаването ще бъдат открити следните пунктове:

пункт № 1 - на ул.”Гео Милев”14, от 16 март до 5 май 2026 г. от 9,00ч до 14,00ч

пункт № 2 - на ул „Стефан Караджа”3, за кв.”Надежда” от 16 март до 5 май 2026 г. от 9,00ч до 14,00ч

В селата на община Сливен и кв.„Дебела кория“ - раздаването ще се осъществява поетапно в периода 19.03.2026-05.05.2026г.

В община Твърдица разпределянето на продуктите ще бъде извършено от 16 март до 15 април 2026г., във временен пункт на ул.„Княз Борис I” №44. от 9,00ч до 14,00ч

В община Нова Загора помощите ще се получават в два временни пункта –пункт № 1 в Младежкия дом, ет.1, от 9,00ч до 16,00ч и пункт , №2 в кв.”Шести”, ул.”Освобождение”№1 от 9,00ч до 14,00ч- от 16 март до 9 април 2026г.

В община Котел началото на кампанията е от 16 март до 5 май 2026 г.- в пункт на ул. ”Св.св.Кирил и Методий” №13.

Графика за раздаване на продуктите по Програмата е публикуван на интернет страниците на БЧК (www.redcross.bg) и на АСП (www.asp.government.bg) и е наличен и в регионалните офиси на БЧК.

Пакетите съдържат 11 вида хранителни продукти, предназначени за лица и семейства, подпомагани на различни основания от дирекциите „Социално подпомагане“ и включват следните категории:

1. Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (за сезон 2024/2025).

2. Лица с ниски доходи на член от семейството, които получават месечни помощи за отглеждане на дете по реда на чл. 8, ал. 1 и 5 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към м. август 2025 г.

3. Лица с над 90% степен на увреждане, с определено право на чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия, които получават месечна финансова подкрепа по чл. 70 от Закона за хора с увреждания (ЗХУ) към м. август 2025 г.

4. Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД към м. август 2025 г.

5. Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи за превенция и реинтеграция, отглеждане на дете при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) към м. август 2025 г.

6. Лица и семейства, подпомогнати с еднократна помощ за инцидентно възникнали потребности по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП) или на друго нормативно основание, въз основа на инцидентно възникнали обстоятелства.

7. Лица или семейства с ниски доходи, получили отказ за подпомагане за сезон 2024/2025 по Наредба №РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, което не променя нивото им на материално лишение.

Списъците с подлежащите на подпомагане лица се предоставят от Агенцията за социално подпомагане (АСП), която е и Управляващ орган на Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021 – 2027. са разделени на две групи – едночленни и двучленни семейства, тричленни и по-големи семейства

Едночленните и двучленните семейства ще получат по един пакет с общо тегло 10,920 кг, съдържащ следните видове и количества продукти: брашно – 1 брой; ориз – 1 брой; стерилизирана лютеница – 1 брой; домати белени стерилизирани – 2 броя; грах зелен стерилизиран – 4 броя; стерилизиран гювеч – 1 брой; конфитюр едноплодов – 1 брой; стерилизирани месни консeрви – говеждо в собствен сос – 1 брой; стерилизирани месни консерви – пиле фрикасе – 1 брой; фасул зрял стерилизиран – 1 брой; олио слънчогледово рафинирано – 1 брой.

Тричленните и по-големите семейства ще получат по два пакета. Общото тегло на пакетите е 23,960 кг и съдържат следните видове и количества продукти: брашно – 3 броя; ориз – 3 броя; стерилизирана лютеница – 3 броя; домати белени стерилизирани – 1 брой; грах зелен стерилизиран – 4 броя; стерилизиран гювеч – 5 броя; конфитюр едноплодов – 3 броя; стерилизирани месни консeрви – говеждо в собствен сос – 3 броя; стерилизирани месни консерви – пиле фрикасе – 3 броя, фасул зрял стерилизиран – 3 броя, олио слънчогледово рафинирано – 3 броя.

На правоимащите по Програмата лица се предоставят и съпътстващи мерки, които са съобразени с индивидуалните им потребности. Те включват:

1. Консултиране на уязвими лица за балансиран режим на хранене и здравословен начин на живот.

2. Насочване на целевите групи за отпускане на социални помощи и предоставяне на социални услуги в общността и резидентен тип.

3. Информиране за предоставяните услуги, финансирани от Европейския социален фонд плюс.

4. Подготовка за справяне с неблагоприятни климатични условия и епидемични заплахи. Оказване на Първа долекарска помощ при бедствия, аварии и катастрофи. Промоция на хигиената и методи за дезинфекция;.

5. Насочване на целевите групи за получаване на здравни услуги и консултиране на правоимащите лица относно техните здравни права.

6. Инициативи за възрастни хора и бежанци.

По време на раздавателния процес правоимащите лица ще получат листовка за лична и битова хигиена, брошура за възможностите за балнеолечение и физиотерапия и листовки по първа долекарска помощ. В много от пунктовете ще могат да гледат и анимационен филм за задачите, дейността и целите на Европейския социален фонд плюс, да премерят теглото и кръвното си налягане.

Допълнителна информация гражданите могат да получат от отговорните служители в териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане, както и в регионалните офиси на БЧК. Информация и консултации се предоставят и чрез кол центъра на БЧК на тел. 02 492 85 49. Всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч. екип от обучени служители осигурява професионални консултации и отговаря на въпроси на гражданите по следните теми:

- Достъп до социални услуги и здравни права.

- Подкрепа и насоки във връзка с програмите за социално подпомагане.

- Здравословен начин на живот и балансирано хранене.

- Насочване на целевите групи за получаване на здравни услуги и консултиране на правоимащите лица относно техните здравни права.

Кол центърът изпълнява и важна роля в следващия етап от верификацията на правоимащите лица, като извършва проверка по ЕГН в Националната информационна система на Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021 – 2027 за установяване на правото им да получат помощ в рамките на Операция „Подкрепа“.