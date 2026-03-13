13.03.2026 12:17 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | България | преди около 1 час | 49

От 18 до 21 март 2026 година в град Пен д‘Ажене, Франция се провежда международен семинар на тема: „Развитие на процесите и устройствата в предачната техника“.

Семинарът е част от дейностите от сътрудничеството по програмата Еразъм+: 2025-1-BG01-KA210-ADU-000363229, „Учебна работилница за първични текстилни техники“.

Координатор на сътрудничеството е Научно-техническият съюз по текстил, облекло и кожи – София, България [1] с председател доц. Ивелин Рахнев.

Водеща организация на семинара на тема „Développement de procédés et de dispositifs dans la technologie du tissage“ е учебната работилница по ръчно тъкане „Художествено тъкане и обучение“ в Пен д‘Ажене [2] с ръководител г-жа Силви Боайе.

Семинарът беше открит в аудиториите на „Дом на учения“ към БАН – София [3] на 18.03.2026 година с въвеждащ доклад на тема: Значение на програмата Еразъм+ в дейностите на сдружението по професионалното обучение, изнесен от доц. Мария Спасова, координатор на проекта.

Научните сесии започнаха с пленарни доклади на 20.03.2026 година в Церемониалната зала на Старото кметство на Пен д‘Ажене [6] от реномирани университетски лектори проф. Хале Каракаш и проф. А. Сезай Сарач от Техническия университет на Истанбул, Турция [4] и проф. Драган Джорджевич от Технологичния факултет в Лесковац на Университета на Ниш в Сърбия [5] и доц. Ивелин Рахнев от Е. Миролио ЕАД – Сливен [8].

В творческата среда на Старото кметство на Пен д‘Ажене бяха представени изкуствоведски доклади от проф. Сузана Джорджевич от Технологичния Факултет в Лесковац, проф. Майа Богданова от НХА – София [7], на теми относно връзката между изкуството, дизайна на облеклото и първичните текстилни техники.

Лекционната част на семинара приключи в автентичната среда на Пен д‘Ажене – град на художествените занаяти с доклада и демонстрация на ръчни умения на г-жа Силви Боайе в областта на художественото тъкане.

Този семинар е трети от поредицата от шест научни форуми, които са планирани при партньорските държави на сътрудничеството – България, Франция, Турция и Сърбия.

Предмет на сътрудничеството е определяне на първичните текстилни техники от образуването на влакнестия сноп, през изпридането и тъкането, до облагородяването на сурови платове с природни средства.

Проектът цели разработване на оборудване за практическо обучение по предене, тъкане и облагородяване, и е финансиран от националната агенция ЦРЧР – София [9] по програмата Еразъм+.

1. НТС по ТОК: www.tok.fnts.bg

2. Tissage d'Art & Formations: https://www.sylvieboyer-tissage.com/

3. Дом на учения към БАН: https://www.domnaucheniya.com/

4. Istanbul Technical University (ITU): https://www.itu.edu.tr/en

5. Технолошки факултет у Лесковцу: https://tf.ni.ac.rs/

6. Commune de Penne d’Agenais : https://www.ville-pennedagenais.fr/

7. НХА – София: https://www.nha.bg/

8. Е. Миролио ЕАД – Сливен: www.emiroglio.com

9. ЦРЧР: https://hrdc.bg/

Пен д‘Ажене (47140), Франция, 20.03.2026

НТС по ТОК

https://tok.fnts.bg/mezhdunaroden-seminar-na-tema-razvitie-na-proczesite-i-ustrojstvata-v-predachnata-tehnika-18-21-mart-2026/