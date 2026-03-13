13.03.2026 13:14 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | България | преди 28 минути | 31

Министър-председателят Андрей Гюров посети Министерството на външните работи, за да поздрави екипа на Кризисния щаб за успешното приключване на активната фаза на операцията по извеждане на български граждани от региона на Близкия изток и Иран.

По време на посещението премиерът се запозна с работата на Ситуационния център на МВнР, където се координираха полетите и маршрутите за безопасна евакуация на повече от 2600 души. Операцията бе проведена по въздух и суша, през няколко граници, при постоянно променящи се опасности, като екипът работи професионално и в кратки срокове. Премиерът подчерта, че България е на първо място в ЕС по евакуирани от ОАЕ и на едно от първите места по извършени евакуационни полети.

„Тези 2600 души не са просто числа – това са 2600 съдби, 2600 семейства и 2600 причини да се гордеем с вашата работа. Хората, които стоят тук в залата, не са се прибирали с дни и не са спали, за да гарантират спокойствието на нашите граждани и да покажат, че държавата няма да ги остави в трудна ситуация“, заяви премиерът.

Министър-председателят цитира благодарствени писма от евакуираните граждани и отбеляза, че тяхната признателност е най-важният показател за успеха на операцията. „Зная, че отговорността е голяма. Но точно с вашите усилия успяхме да покажем, че българските граждани могат да разчитат на държавата, когато имат нужда от нея“, каза още премиерът.

Министърът на външните работи Надежда Нейнски също поздрави екипа. „Обикновено външната политика изглежда далечна за хората, свързана с резолюции, организации и международни структури. Но по време на тази криза всички видяха какво означава на практика външно министерство – близо до хората и готово да действа за тях“, отбеляза външният министър.

Външният министър подчерта, че усилията на екипа преминават отвъд преките служебни ангажименти и че тяхната работа има огромно значение за авторитета на МВнР и ролята му в защитата на националните интереси на България.