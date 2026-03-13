Безплатни обучения по Дигитални умения

13.03.2026 13:34 , Жулиета Николова (РЦИР)

Излъчване: РЦИР | България | преди около 1 час | 55

През месец февруари-март 2026 година, РЦИР организира безплатни обучения за придобиване на дигитални умения по ключова компетентност (КК) 4 „Цифрова компетентност“, „Компонент 2: Обучения за DI-GI умения и компетенции“ от Инвестиция C1.I3 - ПЗ „Предоставяне на обучения за дигитални умения и създаване на платформа за обучение на възрастни“ се реализира в рамките на Национален план за възстановяване и устойчивост и се финансира от Европейския съюз посредством „Следващо поколение ЕС“.

През периода се проведоха и започнаха следните обучения:

- КК - Цифрова компетентност - Базово ниво (ниво 1 и 2 съгласно DigComp) - Базово ниво на общи дигитални умения на безработни лица- период 23.02-10.03.2026 г., присъствена форма на обучение.

- КК - Цифрова компетентност - Базово ниво (ниво 1 и 2 съгласно DigComp) - Базово ниво на общи дигитални умения на безработни лица- период 09.03-24.03.2026 г., присъствена форма на обучение.

- КК - Цифрова компетентност - Средно ниво (ниво 3 и 4 съгласно DigComp) - Средно ниво на общи дигитални умения на заети лица- период 12.03-20.04.2026 г., присъствена форма на обучение.

Желаещите да се включат в обучение могат да се свържат с нас за повече информация и е необходимо да подадат електронно заявление към Агенцията по заетостта на следния линк: https://serviceseprocess.az.government.bg/service/5aedf067-45f5-4a56-9fe7-ca42f9084cc8/description .

За контакт с РЦИР Сливен: о887811025; 0878577981.