В Областна администрация - Сливен се проведе заседание на комисията „Военни паметници”

На 12.03.2026 г. в сградата на Областна администрация – Сливен се проведе заседание на Областната комисия „Военни паметници“, към Областния управител на област Сливен.

Заседанието се проведе под ръководството на Председателя на комисията – г-н Маринчо Христов – Областен управител на област Сливен.

В заседанието участва г-н Радослав Симеонов – главен експерт в отдел „Военни паметници и военно-патриотично възпитание“ в Дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание“ към Министерството на отбраната.

Отчетени бяха резултатите от дейността по възстановяване и поддържане на военните паметници, финансирани за ремонт с ПМС № 135/24.07.2025 г., в с. Горно Александрово, община Сливен и с. Еленово, общ. Нова Загора.

В община Сливен е сключен договор относно изпълнение на ремонтните работи по възстановяване на Паметните плочи с имената на загиналите във войните (1912-1918) в с. Горно Александрово, на стойност 2 192 лв. (1120,75 € ), като договорът в момента се изпълнява. Срок 30.04.2026 г.

В община Нова Загора, Паметникът на загиналите във войните за национално обединение 1912-1918 г. в с. Еленово е ремонтиран. Изискан е пълен списък от Държавния военно-исторически архив – Велико Търново с имената на загиналите от селото във войните и са дописани имената на тези загинали във Втората световна война 1944 – 1945 г. Ремонтът е на стойност 14 242 лв.

Община Сливен предложи за финансиране на дейността по поддържане и възстановяване на военните паметници през 2026 г., Паметните плочи на загиналите банкови служители във войните за национално обединение 1912 – 1918 г., до клона на ОББ на главната улица в гр. Сливен. За него е предвидено ново изписване на имената на загиналите, поради износени надписи.

Второто предложение на община Сливен е за Паметните плочи на загиналите Ичеренци в Руско-турската война 1877-1878 г., войните за национално обединение 1912-1918 г. и Втората световна война 1944-1945 г. в c. Ичера.

Двете предложения бяха обсъдени от комисията, гласувани и ще бъдат предложени на Министерството на отбраната, за включване в постановлението на Министерски съвет на Република България за одобряване на разходи по централния бюджет, като допълнителен трансфер по бюджета на община Сливен за 2026 г.