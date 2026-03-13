Димитър Милков (Областна администрация Сливен)

Днес, 13.03.2026 год., по инициатива на областния управител на област Сливен г-н Маринчо Христов в заседателната зала на Областна администрация Сливен бе проведена среща със секретарите на общините Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица. На същата присъстваха главният секретар на Областна администрация Сливен и председателят на РИК 21 - Сливен. Обсъдено бе Решение № 4476-НС от 27 февруари 2026 год., допълнено с Решение № 4534-НС от 4 март 2026 год. на Централната избирателна комисия в частта му за параваните за гласуване с хартиена бюлетина. Установено бе, че и четирите общини са предприели мерки в това отношение и за изборите, които ще се проведат на 19 април 2026 год., всички секционни избирателни комисии на територията на област Сливен ще бъдат обезпечени с паравани за гласуване с хартиена бюлетина, отговарящи на нормативно установените изисквания. Изразена бе готовността от страна на всички, че в предстоящите дни до този на изборите, представителите и на изпълнителната власт в областта, и тези на Районната избирателна комисия ще положат всички усилия за подготовката на едни прозрачни и законосъобразни избори.