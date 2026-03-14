Заупокойна св. Литургия в катедралния храм „Св. Димитрий Солунски“ в гр. Сливен

14.03.2026 14:12 , Канцелария (Сливенска митрополия)

На 14 март, в катедралния храм „Св. Димитрий Солунски“ в гр. Сливен бе отслужена Заупокойна св. Литургия по повод две години от кончината на Българския патриарх Неофит.

С благословението на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений богослужението бе възглавено от архимандрит Стефан - епархийски духовен надзорник, в съслужение със ставрофорен иконом Евгений Янакиев - предстоятел на катедралния храм, иконом Йоан Петров - духовен надзорник, иконом Панайот Сотиров - духовен надзорник, иконом Павел Иванов, протойерей Серафим Бармуков, архидякон Вартоломей, дякон Юлиян Иванов и дякон Александър Георгиев.

След Литургията бе отслужена панихида за приснопаметния патриарх.