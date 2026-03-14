Духовна беседа за Неделя Кръстопоклонна в Бургас

С благословението на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений в катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ в гр. Бургас се състоя богословска беседа, посветена на Неделя Кръстопоклонна – третата неделя от Великия пост, когато светата Църква изнася за поклонение честния и животворящ Кръст Господен.

Гост-лектор бе проф. Аристидис Спандонис, преподавател в духовната семинария на Св. Гора - Атон (Атониада).

От гръцки език превеждаше г-н Димитър Арнаудов – псалт и богослов.

В своето изложение проф. Спандонис се спря на синаксара на Неделя Кръстопоклонна, като представи богословския и историческия смисъл на почитта към Кръста Христов.

Той разказа за важни моменти от живота на Църквата, свързани със знамението на Кръста разпятието на св. ап. Петър, на св. ап. Андрей Първозвани, видението на св. император Константин Велики, който вижда в небето сияещия Кръст с думите „С това ще победиш“, както и житието на св. Евстатий Плакида, на когото между рогата на елена се явява Кръстът Господен.

Лекторът приведе и други свидетелства от живота на светци и учители на Църквата, подчертавайки, че Кръстът не е просто исторически знак, а тайна на победата на Христовата любов над греха и смъртта, която стои в самото сърце на православната духовност.

Сред присъстващите бяха Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Арсений, архимандрит Стефан – епархийски духовен надзорник, духовници от гр. Бургас, както и множество миряни, които с внимание проследиха богословската беседа, посветена на духовния смисъл на Кръста в живота на Църквата и на всеки християнин.

Проф. Аристидис Спандонис е богослов, химнограф и църковен певец. Завършил е богословие в Солун и е специализирал в Патриаршеския православен институт в Женева. Преподавал е в духовната семинария на Света Гора – Атон (Атониада) и в духовната семинария в Килкис. Автор е на няколко богослужебни последования на съвременни светии, включително последованието на св. Тихон Светогорец, духовният отец на св. Паисий Светогорец. Публикувал е множество статии, посветени на православната духовност.