Неделя Кръстопоклонна в Бургас

15.03.2026 12:48 , Канцелария (Сливенска митрополия)

На 15 март в Третата неделя на Великия пост - Кръстопоклонна бе отслужена архиерейска Василивеа св. Литургия в катедралния храм "Св. св. Кирил и Методий" в гр. Бургас.

Литургията бе възглавена от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений в съслужение с архимандрит Димитрий - протосингел на Сливенска митрополия, архимандрит Стефан - епархийски духовен надзорник, ставрофорен иконом Петър Василев - предстоятел на катедралния храм, иконом Севастиан Йорданов - духовен надзорник, иконом Игнатий Ойков, йеродякон Хризостом от Св. Гора - Атон, от скит към Манастира Котломуш, архидякон Вартоломей и архидякон Поликарп.

Преди светата Литургия бе извършен чинът по изнасяне на Честния и Животворящ Кръст Господен в средата на храма за поклонение от верния народ.

Песнопенията по време на богослужението бяха изпълнени от западния хор при катедралния храм под ръководството на г-жа Лина Пеева.

В архипастирското си слово митрополит Арсений говори за Животворящия Кръст Господен като знамение на победата, спасението и духовната утеха за християните.

Той призова вярващите винаги да се осеняват с Христовия Кръст, да го почитат като оръжие против злото в света и с вяра и благоговение да му се покланят.

Владиката подчерта, че Кръстът Христов е извор на укрепване, ободрение и утеха по пътя на поста, защото ни напомня за безкрайната Божествена любов на Спасителя, Който се възкачи на Дървото на Кръста заради спасението на света. Именно този спасителен спомен светата Църква мъдро е установила да се чества в Третата неделя на Великия пост, за да укрепява духовно верните в средата на постния подвиг.

В словото си митрополит Арсений припомни и наставленията на св. Йоан Златоуст, че през дните на светата Четиридесетница вярващите са призвани със смирено сърце и чисти уста да почитат светия Кръст Господен.

Светият Кръст е знакът на нашето спасение. Чрез него се побеждава злото, чрез него се утвърждава надеждата, чрез него християнинът върви към Пасхата. Защото без Кръста няма Възкресение.