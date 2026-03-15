Сливен, кратки вечерни новини, 15.03.2026 г., неделя

Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 26 минути | 109

Отборът на „Сливен Баскет“ се класира за финала на Купата на ББЛ при мъжете - в полуфинална среща сливналии се наложиха над „Шоутайм“ с 94:77 точки.

Над 15 хиляди жители на област Сливен ще получат хранителна помощ от Български Червен кръст по програмата „Храни и основно материално подпомагане“ 2021–2027 от 16 март до 5 май 2026 г.

Община Сливен отново организира вчера фермерски пазар, на който жителите и гостите на града имаха възможността да закупят местни продукти от Сливен и региона.

Общините в област Сливен са предприели необходимите мерки за осигуряване на паравани за гласуване с хартиена бюлетина за изборите на 19 април.

Доскорошният президент и неформален лидер на коалиция „Прогресивна България“ ще посети Сливен на 25 март, сряда.

Известният сливенски лекар д-р Илиян Комитов влиза в листата на коалиция Продължаваме Промяната – Демократична България.

Дирекция „Бюро по труда“ – Сливен организира трудова борса на 19 март 2026 г. от 11:00 часа във Военен клуб – Сливен (сградата на ДНА) на бул. „Цар Освободител“ №5.