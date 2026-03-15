Духовна беседа за Неделя Кръстопоклонна в Сливен

15.03.2026 19:06 , Канцелария (Сливенска митрополия)

С благословението на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений, в катедралния храм „Св. Димитрий Солунски“ в гр. Сливен се състоя богословска беседа, посветена на темата „Неделя Кръстопоклонна“.

Гост-лектор бе проф. Аристидис Спандонис, преподавател в духовна академия на Света Гора Атон.

От гръцки език превеждаше г-н Димитър Арнаудов, псалт и богослов.

В своето изложение проф. Спандонис говори за значението на Кръста в живота на човека, като посочи примери от апостолската проповед и от светоотеческото наследство, свидетелстващи за силата на знамението на Кръста. Той се спря и върху съвременни чудеса, свързани с благодатното действие на Кръста Христов в живота на вярващите.

Сред присъстващите бяха архимандрит Стефан, епархийски духовен надзорник, духовници от града, както и множество благочестиви миряни.

***

Следващата духовна беседа ще се проведе на 21 март в събота от 17:00 ч. в Бургас, и на 22 март неделя от 17:00 ч. отново в Сливен.

Темата на срещата ще бъде посветена на духовното значение на Лествицата и нейното осмисляне в християнския семеен живот под надслов: „Бракът като Лествица“.

Лектор ще бъде архимандрит Херувим Циноглу.

Архимандрит Херувим Циноглу е клирик на Гръцката православна църква и проповедник на Светия Синод на Еладската църква в Солун. Завършил е Богословския факултет на Аристотелов университет – Солун, с магистърска степен по догматическо богословие и продължава като докторант в същата област. Паралелно специализира консултиране и психотерапия в университета в Йорк. Предстоятел е на храм „Всички солунски светии“ в Солун, директор на Църковната богословска академия „Св. Григорий Палама“ и преподавател по византийско църковно пеене в Училището по църковна музика към Солунската митрополия.