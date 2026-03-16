16.03.2026 09:47 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Култура | преди 18 минути | 0

Театралната трупа на СНЦ „Театър Цвете“ ще гостува за първи път в Сливен със спектакъла „Нашенец“. Представлението ще се състои на 19 март 2026 г. от 19:00 часа в голямата зала на Военния клуб (ДНА).

Спектакълът е създаден по три произведения на Алеко Константинов – „Бай Ганьо“, „Разни хора – разни идеали“ и „До Чикаго и назад“. Постановката представя по оригинален и съвременен начин добре познатите образи и ситуации от творчеството на писателя, като съчетава хумор, сатира и актуални обществени послания.

„Нашенец“ е подходящ както за зрители, които познават приключенията на Бай Ганьо, така и за тези, които тепърва ще се срещнат с героите и темите от произведенията на Алеко Константинов. Спектакълът предлага много смях, но и повод за размисъл върху човешките характери и обществените нрави.

Цената на билета е 6 евро, като места могат да бъдат резервирани предварително на телефон 0876 178 527. Билети ще се продават и на място преди началото на представлението, при наличие на свободни места.

Организатор за Сливен на събитието е Габриел Пърев.

Желаещите могат да се запознаят със спектакъла и чрез неговия трейлър:

