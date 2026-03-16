Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 16.03.2026 г.

16.03.2026 09:51 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 15 минути | 2

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 14.03.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 16.03.2026 Г.

Сливен: Служители на РУ-Сливен са задържали мъж на 49 години за домашно насилие. Сигналът е получен на 14 март в 19,00 часа. Задържаният е ударил жената, с която живее на семейни начала в град Сливен. По случая е образувано досъдебно производство. На жената е предложена правна помощ.

Неправоспособен водач на МПС е установен от полицейски служители при ежедневния контрол по пътна безопасност. На 14 март, около 23,10 часа, на ул. „Мур“ в град Сливен е спрян за проверка лек автомобил „Фиат Пунто“. Полицейските служители констатират, че водачът е неправоспособен и вече има наложено административно наказание за същото нарушение. Задържан е за 24 часа. По случая е образувано бързо производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

На 14.03.2026 г., в 12,30 часа, в РСПБЗН - Нова Загора, е получен сигнал за пожар в къща, намираща се на ул. „Момина сълза“ в кв. „Шести“. Произшествието е ликвидирано от един екип на РСПБЗН-Нова Загора. Пострадали няма. Причината за пожара е неправилно боравене с отоплителен уред - при запалване на печка на твърдо гориво се възпламеняват вещите около нея. Унищожени са покривна конструкция 20 кв. м.; домашно имущество и 40 кв. м. опушени стени.

На 15.03.2026 г., в 15,22 часа, в РСПБЗН – Сливен, е получен сигнал за запален лек автомобил в село Крушаре. Произшествието е ликвидирано от един екип на РСПБЗН-Сливен. Пострадали няма. Лекият автомобил е унищожен. Най- вероятната причина за запалване на автомобила е техническа неизправност в ел. инсталацията.