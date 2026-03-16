16.03.2026 09:52 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | България | преди 14 минути | 2

Пасажерите с отменени полети заради актуалните стачни действия на служители на Lufthansa и нейните дъщерни дружества имат право на компенсации. Създалата се ситуация заради организираната от синдиката на пилотите акция няма характера на "извънредно положение", което би освободило операторите от задължението им за изплащане на обезщетения. Това се казва и в Решение на Съда на Европейския съюз по повод конкретно запитване относно подбони казуси.

Това коментира в ефира на bTV радио основателят на „Ние, потребителите“ Габриела Руменова по повод стачката на пилоти на Луфтханза, заради която са отменени стотици полета, някои от които от и до София.

Пътниците трябва да получат възстановяване на разходите за билета, премаршрутиране или билет за полет за връщане до летището на отпътуване, както и право на помощ, информира тя.

„Това не са форсмажорни обстоятелства, каквито например са военните действия в Близкия изток, заради които много туристи с трансфери през Дубай, Доха, Абу Даби и Шарджа останаха блокирани, а част от тях все още не могат да се завърнат.“, коментира тя.

Руменова препоръча на туристите с предстоящи пътувания да се информират за актуалната обстановка, потенциалните рискове и да взимат разумни решения, дори да загубят пари за сметка на това да не поставят под заплаха живота и здравето си.

„Ако се стигне до забрана за пътуване до определени дестинации, полетите натам ще бъдат отменени. Тогава авиокомпанията също ще дължи на пасажера избор между възстановяване на парите или премаршрутиране, грижи за времето на изчакване (храна и напитки, две телефонни обаждания и хотелско настаняване при изчакване до следващия ден), но не и парично обезщетение. Тези задължения за превозвача произтичат от европейски регламент, който се прилага само ако полетът тръгва или пристига на летище в ЕС, или ако е извършван от авиокомпания с лиценз в ЕС. В останалите случаи се прилагат условията на авиокомпанията извън ЕС и местното законодателство. Много от големите авиокомпании предлагат пребукиране или ваучери, но нямат задължение за това по европейското право.“, разясни експертът.

Тя обясни и какви са правата на потребителите с туристически пакети: „Когато поради непреодолими и извънредни обстоятелства не е възможно да се осигури завръщането на пътуващия, както е предвидено в договора за туристически пакет, туроператорът поема разходите за настаняването на пътуващия по възможност в равностойна категория място за настаняване за срок не повече от три нощувки. И, да, по закон операторът носи отговорност за прибирането на туристите, като организира алтернативен маршрут, чартърен полет или друг вид транспорт, като поеме разходите. Ако не е направено, потребителите трябва да подадат жалба до туроператора, а при необходимост – до КЗП и Министерство на туризма. Важно е обаче да се направи уточнението, че ако към датата преди заминаването Министерството на външните работи е публикувало предупреждение за избягване на дестинацията и туристът все пак е тръгнал, може да има условност при предявяване на претенции за отговорност на туроператора. Ето защо, имат значение както своевременните действия на институциите и властите, така и активността на самите граждани да се информират за актуалната обстановка и евентуални предупреждения.“

В отговор на въпрос на водещата Надежда Василева в какви случаи се възстановяват средства и в какви агенцията може да предложи друго пътуване, Руменова посочи, че в общия случай пакетното пътуване няма да се осъществи и за оператора ще възникне задължение да възстанови парите или да предложи при съгласие от страна на клиентите отлагане на пътуването или издаване на ваучери за заплатените суми само при официална забрана за пътуване до дестинациите. В други случаи туристите ще заплатят неустойки в различен размер, според клаузите на договора си, ако решат по свое желание да се откажат от пътуването.

Потребителите, които имат допълнителна застраховка извън договора с туроператора, и искат да се откажат от предстоящо пътуване заради настоящата ситуация или тя вече ги е заварила някъде на път, могат да проверят дали застраховката им покрива „анулиране на пътуване" поради форсмажор и за „допълнителни разходи при невъзможност за завръщане". Някои полици покриват допълнителни нощувки и транспорт, други изключват военни конфликти от покритието. „Документирайте всички разходи с касови бонове, снимки, скрийншоти и пр. и подайте искане, дори да не сте сигурни дали полицата ви покрива конкретния случай, препоръча още Руменова.