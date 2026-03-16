16.03.2026 10:19 , Людмила Калъпчиева

В навечерието на Първа пролет музейна експозиция „Кьорпеева къща“ към Исторически музей – Котел осъществи онлайн връзка с ученици от Български учебен център „Знание“ в Чикаго. Инициативата се превърна във вълнуващ урок по родолюбие, който срещна българските деца зад океана с богатото етнографско наследство на Котел.

Специален гост на срещата беше народната певица Галина Дурмушлийска, която изпълни китка от български народни песни и създаде празнична атмосфера, силно впечатлила учениците.

Уредникът на експозицията Стефан Иванов представи бита и традициите, съхранени в дома на Радил Кьорпею – уникална възрожденска къща, превърната днес в паметник на културата. В нея е пресъздадена уредбата на котленската градска възрожденска къща от втората половина на XIX век, което даде възможност на учениците да се докоснат до начина на живот и ценностите на българите от епохата на Възраждането.

В инициативата се включиха и Роза и Тончо Тоневи, облечени в традиционни народни носии – мъжка сливенска и женска котленска, които представиха част от българските обичаи.

Оператор и техническото осигуряване на онлайн връзката беше дело на Калин Ганев от Котел, благодарение на когото срещата протече безпроблемно и участниците от двете страни на океана общуваха в реално време.

След събитието директорът на Български учебен център „Знание“ в Чикаго Лили Паслиева изрази благодарност за емоционалната среща и преживяването, което екипът на музея е подарил на децата.

„Децата са силно развълнувани от багрите, формите и песните, които ни представихте от сърце. Няма по-силен урок от този, който ни връща към корена и българските традиции“, сподели тя. Своята емоция изрази и родената в Котел учителка Мария Драганова, която преподава в учебния център в Чикаго: „Господ здраве и благоденствие да ви дава! Разтупкахте ми сърцето след срещата с Котел. Откакто се прибрах вкъщи, само си пея!“

Онлайн срещата е още един пример за успешно сътрудничество между музейното дело в България и българските образователни центрове в чужбина. Според Стефан Иванов подобни инициативи помагат на младите българи по света да опознаят своите корени, традиции и културно наследство и да съхранят връзката си с родината.