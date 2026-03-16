Седмицата в Европейския парламент: 16 – 22 март 2026 г.

16.03.2026 , Людмила Калъпчиева

Цифров омнибус относно Изкуствения интелект. Комисиите на ЕП по вътрешния пазар и защита на потребителите (IMCO) и по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) ще приемат своята позиция относно опростяването на законодателството относно изкуствения интелект (цифров омнибус относно ИИ), което има за цел да забави прилагането на някои правила относно високорисковите системи с изкуствен интелект и да опрости различни разпоредби, включени в Законодателния акт за изкуствения интелект. Сред измененията, които ще бъдат гласувани, е и въвеждането на забрана на системите за „нудификация“ с помощта на изкуствения интелект (сряда).

Кая Калас / Външни работи. Членовете на ЕП от комисията по външни работи (AFET) и върховният представител на ЕС по въпросите на външната политика Кая Калас ще обсъдят последните геополитически събития, като фокусът ще бъде върху реакцията на ЕС и предстоящите инициативи на Европейската комисия в областта на външната дейност на ЕС (вторник).

Сексуално насилие над деца онлайн. Преговарящите от Европейския парламент и Съвета на ЕС ще проведат преговори с цел постигане на споразумение относно удължаването на срока на изключение от законодателството на ЕС в областта на неприкосновеността на личния живот, което да позволи доброволното откриване на материали, съдържащи сексуално насилие над деца онлайн (понеделник).

Европейски туризъм. Очаква се комисията на ЕП по транспорт и туризъм (TRAN) да предложи създаването на нови транспортни връзки до по-рядко посещавани дестинации и ограничаване на броя на посетителите, за да се облекчи натискът върху местата, подложени на свръхтуризъм. Други мерки, които членовете на ЕП се очаква да препоръчат за по-устойчива туристическа индустрия, включват целенасочена подкрепа за превозни средства с ниски или нулеви емисии и високоскоростни и нощни влакове (сряда).

Дейности на прокуратурата на ЕС през 2025 г. Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши ще представи и обсъди с членовете на ЕП от комисиите по бюджетен контрол (CONT) и граждански свободи (LIBE) дейностите на Европейската прокуратура за 2025 г. (сряда).

Бъдещето на демократичната подкрепа. Европейският парламент е домакин на конференция относно бъдещето на демократичната подкрепа, в която ще участват членове на ЕП, представители на кипърското председателство на Съвета на ЕС, Европейската комисия, Съвета на Европа и експерти. Събитието ще започне с видео послание от председателя на Европейския парламент Роберта Мецола и встъпително слово на председателя на парламента на Молдова Игор Гросу (сряда и четвъртък).

Данъчен симпозиум на ЕС за 2026 г. Европейският парламент и Европейската комисия ще бъдат домакини на изданието за 2026 г. на данъчния симпозиум на ЕС под надслов „Бъдещето на данъчното облагане: неравенство и растеж в световната икономика“. В симпозиума ще участват министри, висши политици, представители на академичните среди и носители на Нобелова награда (понеделник и вторник).

Европейски съвет на 19-20 март. Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола ще направи обръщение към лидерите на ЕС по време на заседанието на Европейския съвет на 19-20 март с фокус върху Украйна, Близкия изток, конкурентоспособността, следващата многогодишна финансова рамка на ЕС, европейската отбрана и миграцията. Изказването на председателя Р. Мецола ще бъде последвано от пресконференция (четвъртък).

Програма на председателя на Европейския парламент. Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола ще посети Берлин (Германия) в понеделник, където ще произнесе реч по време на конференцията на управляващите директори на Федерацията на германските индустрии. Във вторник, в Берлин, тя ще направи обръщение по време на конференцията „Европа 2026“, ще се срещне с председателя на Бундестага Юлия Кльокнер и с федералния канцлер Фридрих Мерц и ще участва в дискусия със студенти. В сряда тя ще се срещне с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш в Брюксел. В неделя председателят на ЕП Р. Мецола ще участва във възпоменателната церемония по случай 10-ата годишнина от терористичните нападения в Брюксел на 22 март 2016 г.

