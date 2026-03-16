16.03.2026 10:35 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 23 минути | 45

Община Сливен съвместно с „Балбок инженеринг“ организира мобилен пункт за събиране на опасни отпадъци от домакинствата. Инициативата ще се проведе на 18 март от 10:00 до 16:00 часа, съобщиха от общинския пресцентър.

Пунктът ще бъде разположен на бул. „Георги Данчев“ – на паркинга до кръговото кръстовище, западно от спортна зала „Васил Левски“.

Гражданите ще могат безплатно да предават опасни отпадъци, образувани в домакинствата. Сред тях са:

живак и уреди, съдържащи живак (живачни термометри, прекъсвачи и други);

лакове и бояджийски материали;

домакински препарати и химикали;

мастила и замърсени опаковки;

фармацевтични продукти – лекарства с изтекъл срок на годност.

От общината уточняват, че няма да бъдат приемани бутилки под налягане (с изключение на аерозоли), газове, литий, натрий и калий, инфекциозни отпадъци (спринцовки, ваксини и други), акумулатори, електроника, електрически уреди и материали с неизвестен състав.

От компанията организатор посочват, че Сливен е една от първите общини в България, които се включват в Националната система за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, като има значителен принос за нейното създаване и развитие.