Статистика на околната среда в област Сливен през 2024 година

16.03.2026 11:04 , Димитър Милков (Областна администрация Сливен)

1. Дълготрайни материални активи с екологично предназначение

В края на 2024 г. за област Сливен общата стойност на наличните дълготрайни материални активи за околната среда е 45.4 млн. лв., при 52.6 млн. лв. през 2023 година.

2. Битови отпадъци

В област Сливен образуваните битови отпадъци през 2024 г. са 90.5 хил. т. или със 7.6% повече спрямо 2023 година. Предадените за директно депониране битови отпадъци се увеличават от 22.9 хил. т. през 2023 г. на 27.2 хил. т. през 2024 година. Регистрира се увеличение и на битовите отпадъци, предадени за предварително третиране от 56.1 хил. т. (2023 г.) на 58.3 хил. т. (2024 г.).

Относителният дял на населението, обхванато от системи за организирано сметоизвозване през 2024 г. е 100.0% от общото население на областта, този показател е 99.9% за страната.

Събраните битови отпадъци средно на човек от населението на област Сливен е 533 кг. на човек, което е с 39 кг. повече спрямо 2023 година. През 2024 г. количеството на събраните отпадъци в страната се оценява средно на 496 кг. на човек, или с 5 кг. повече спрямо 2023 година.

3. Регистрирани шумови нива

През 2024 г. в област Сливен са наблюдавани 20 пункта за измерване на нивото на шум. В 11 от контролните пунктове се наблюдава превишение на шумовите нива над допустимите норми. С най-неблагоприятна акустична среда се наблюдава в един пункт, където е измерено максимално шумово ниво в границите от 68 - 72 db.

4. Статистика на водите

През 2024 г. с обществено водоснабдяване е свързано 100.0% от населението на област Сливен, при 99.5% в страната. Потреблението на питейна вода от домакинствата, свързани с обществено водоснабдяване в област Сливен се оценява на 75 л./ден средно на човек, или с 35 л./чов./ден под средното потребление в страната.

През 2024 г. в област Сливен на режим на водоснабдяване поради недостиг на вода е 17.8% от населението (9.6% през 2023 г.), при 5.8% за страната. В областта 62.2% от населението е свързано с обществената канализация.

Методологични бележки

1. Дълготрайни материални активи с екологично предназначение

Дълготрайните материални активи с екологично предназначение (ДМА - ЕП) са част от общите дълготрайни материални активи в страната. ДМА - ЕП включват (1) съоръжения, инсталации и оборудване, необходими за опазване и възстановяване на околната среда по направления (за отпадъчните води, въздуха, земята, обезвреждането на отпадъци, защитата от шума) и (2) апаратура за мониторинг и контрол.

ДМА - ЕП не включват оборудването за опазване на чистотата на въздуха и намаляване на шума и вибрациите в работните помещения, т.е. дейностите за охрана на труда.

2. Битови отпадъци

Данните за битовите отпадъци се осигуряват чрез специализирано статистическо изследване, обхващащо изчерпателно общинските администрации, в комбинация с административни данни от Изпълнителната агенция по околна среда. Данните за образуваните отпадъци от домакинствата, необхванати от системи за организирано сметосъбиране, са резултат от статистическа оценка.

„Битови отпадъци“ са отпадъците, произхождащи основно от домакинствата, както и подобните отпадъци от административните сгради, търговски обекти, училища и други обществени места.

Данните за показателите и дефинициите за битовите отпадъци съответстват на Закона за управление на отпадъците.

3. Регистрирани шумови нива

Информацията за регистрираните шумови нива се осигурява чрез изчерпателно статистическо изследване с административен източник на данните Националния център по обществено здраве и анализи.

Наблюдават се нивата на шума в различни територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях.

4. Статистика на водите

Данните за статистиката на водите са резултат от провеждането на годишно статистическо наблюдение „Обществено Водоснабдяване, канализация и пречистване“ - изчерпателно наблюдение. Данните се събират от дружествата, извършващи дейностите събиране, пречистване, доставяне на води и събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (ВиК/оператори на СПСОВ).

Повече информация и данни за статистика на околната среда са достъпни на сайта на НСИ, рубрика „Околна среда“ (https://www.nsi.bg/node/2541/).