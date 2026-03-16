16.03.2026 12:19 , Димитър Милков (Областна администрация Сливен)

Днес областният управител на Сливен - Маринчо Христов участва в работна среща с директора на ОДМВР – Сливен старши комисар Димитър Величков и ръководството на МВР - Сливен, Котел, Нова Загора, Твърдица, инициирана от областния управител. Основната тема на разговора бе координацията между ангажираните институции и организационно-техническата подготовка за предстоящия вот за народни представители на 19 април. По време на обсъждането бяха разгледани важни въпроси, свързани с обезпечаването на процеса, включително охраната при съхранението и транспортирането на изборните книжа и материали. Акцент бе поставен и върху организацията на полицейското присъствие, както в деня на гласуването, така и през целия период на подготовка.

Старши комисар Величков подчерта, че ще бъдат предприети всички необходими действия за гарантиране на прозрачност, спазване на закона и предотвратяване на евентуални нарушения. Той посочи, че е предвиден засилен контрол, както и ефективна координация между различните структури на МВР. Директорът на сливенската полиция заяви пълна готовност за сътрудничество с всички отговорни институции, с цел осигуряване на спокойна обстановка, защита на обществения ред и създаване на условия гражданите свободно да упражнят правото си на глас.

От своя страна областният управител заяви, че Държавата няма да допусне

никакво съмнение върху честността на вота. В тази връзка е необходима пълна мобилизация по следните направления:

• Нулева толерантност към купуването на гласове

• Противодействие на корпоративния вот

• Пълна неутралност и деполитизация

• Координация и бързина

Нашата обща цел е след изборния ден гражданите на областта да са спокойни, че гласът им е отчетен правилно. Нека не позволяваме на никого да поставя под въпрос легитимността на институциите.

Разчитам на вашия професионализъм и ви благодаря за досегашната координация.